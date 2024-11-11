5 вещей для прогулок с собакой: удобство и безопасность для питомца

От трекера до лакомства: что взять на прогулку с собакой

1:32 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Большинство собак не могут обходиться без регулярных прогулок, которые рекомендуются как минимум дважды в день. Чтобы такие прогулки приносили радость и были безопасными, стоит заранее подготовиться и взять с собой всё необходимое. Вот пять полезных аксессуаров и гаджетов, которые помогут вам обеспечить комфорт и безопасность вашему питомцу:

Фото: Flickr by Jimmy Baikovicius, CC BY-SA 2.0

Светящийся ошейник. Обычный ошейник — обязательный элемент, но светящийся ошейник делает питомца видимым в тёмное время суток. Это важное условие безопасности не только для вас, но и для окружающих, включая водителей и велосипедистов.

Трекер. Устройство для отслеживания местоположения собаки поможет вам быть уверенным, что питомец не потеряется. Трекер позволяет в любой момент проверить маршрут и местоположение животного.

Пакеты для уборки. Заботьтесь о чистоте не только для себя, но и для окружающих. Держите при себе несколько пакетов для уборки, желательно биоразлагаемых, чтобы минимизировать вред природе.

Лакомства. Прогулка — отличное время для обучения собаки командам. Лакомства помогут закрепить новые навыки и поощрить питомца за правильное поведение.

Игрушки. Захватите мячик, пуллер или фрисби, чтобы сделать прогулку активной и интересной. Игрушки не только развлекут питомца, но и укрепят вашу связь.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных животных-компаньонов.



