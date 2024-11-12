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Как обучить собаку команде «фу»

Как научить собаку команде «фу» с первого раза
Зоосфера

Многие владельцы собак стремятся обучить своих четвероногих друзей базовым командам, однако не всегда достигают желаемых результатов. Причиной могут быть ошибки в методах дрессировки, ведь для успешного обучения нужны определённые хитрости.

Как научить собаку команде «фу» с первого раза
Фото: freepik.com by serhii_bobyk, PDM

Как правильно научить собаку команде "фу"


Прежде всего, важно понимать, что в процессе обучения питомец может отвлекаться на различные раздражители, а некоторые из них могут вызывать у него агрессию. Это может проявляться в виде лая, попыток догнать проходящих мимо животных и других нежелательных действий.

Чтобы помочь собаке осознать неправильность её поведения, необходимо выработать свою манеру общения, которая будет сигнализировать ей о нежелательных действиях и формировать специальный рефлекс. В качестве условного раздражителя используйте голосовую команду "фу", произнесённую с грозной интонацией.

Когда вы говорите "фу" или "нельзя", это нужно подкреплять соответствующими действиями, например, резким рывком поводка или сдерживанием ошейником. Однако помните, насилие, такое как использование прута или хлыста, недопустимо.

Дрессировщик должен пресекать ненужные реакции собаки, возникающие из-за внешних раздражителей. Важно, чтобы обучением занимался именно тот человек, с которым у собаки установлена наиболее крепкая связь.

Методика дрессировки


Для формирования рефлекса прекращения действий выбирайте места с небольшим количеством внешних раздражителей, но с достаточно сильными провокациями. Питомец должен находиться на длинном поводке, что даст ему свободу, а вам — возможность наблюдать за его реакцией.

Как только собака начинает лаять или пытается наброситься на объект, подайте команду "фу" и сделайте резкий рывок поводком. Интенсивность рывка зависит от размера собаки — для маленьких питомцев она должна быть мягче.

После того как собака прекратит нежелательное действие, обязательно похвалите её и дайте лакомство, а затем продолжите прогулку. Повторяйте эти упражнения на каждом занятии несколько раз, чтобы питомец привыкал, а условный рефлекс укреплялся. Каждую тренировку старайтесь проводить в новом месте с большим количеством раздражителей, например, на улицах, в населённых пунктах или в лесу.

Важно! Все тренировки должны проходить на длинном поводке, и только после того, как собака полностью научится команде, её можно будет отпускать на свободу. Если питомец слабо реагирует на рывки поводком, можно использовать ошейник. Завершать уроки стоит, когда собака начинает реагировать на ваши команды с первого раза.

Частые ошибки при дрессировке


Одной из распространённых ошибок является использование болевых раздражителей — этого делать нельзя, так как подобные действия могут вызвать у собаки стресс и угнетённое состояние. Также избегайте злоупотребления командой "фу", не подкрепляя её положительными стимулами, чтобы не вызвать у собаки безразличия к вашей команде.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Дмитрий Тезнев
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