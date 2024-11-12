Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Где разместить зеркало, чтобы спальня стала комфортней
35 погибших, 43 пострадавших — в Китае водитель внедорожника совершил наезд на пешеходов
Делимся секретами приготовления вкусного плова
Восстанавливающий напиток с куркумой: рецепт и советы по употреблению
Как правильно посадить и ухаживать за стевией для максимального урожая
Как быстро создать объёмную чёлку с помощью брашинга?
В Корее создали безопасный для природы заменитель пластика
Налоговая заблокировала счета фирм Хабиба Нурмагомедова
В России пресекли попытку незаконного ввоза 180 тонн груш

Как помочь волнистому попугаю во время линьки

Что делать, если осенью попугай теряет перья
1:13
Зоосфера

Волнистые попугаи, как и кошки или собаки, становятся любимцами многих людей, которые стремятся обеспечить им комфортные условия жизни. Но помимо любви и внимания, попугаям нужен тщательный уход и забота о здоровье. Осенью владельцы нередко замечают, что у попугая начинают выпадать перья, что порой вызывает беспокойство. Однако причин для паники нет — это естественный процесс линьки, во время которого птица готовится к новому сезону.

Что делать, если осенью попугай теряет перья
Фото: Wikipedia by Josh Berglund, CC BY 2.0

Линька — необходимый этап для попугая: он избавляется от старых и повреждённых перьев, заменяя их на новые, что только укрепляет его здоровье. Тем не менее, можно помочь питомцу комфортно пережить этот период.

Для начала стоит разнообразить рацион птицы, добавив в него питательные вещества и витамины, которые способствуют здоровому росту оперения. Полезно также предоставить попугаю доступ к воде для купания, установив в клетке небольшую ванночку. Если же линька сопровождается сильным зудом или птице трудно сбрасывать старые перья, лучше обратиться к специалисту, который даст рекомендации по уходу.

Уточнения

Попугаеобра́зные - отряд птиц из инфракласса новонёбных

Автор Дмитрий Тезнев
Обсудить
Сейчас читают
Япония расширяет аукционы по продаже в РФ подержанных автомобилей. Санкции будут ослаблены
Услуги
Япония расширяет аукционы по продаже в РФ подержанных автомобилей. Санкции будут ослаблены Аудио 
Ту-214. Самолёт Туполева, который мог заменить западные лайнеры
Авиация
Ту-214. Самолёт Туполева, который мог заменить западные лайнеры Аудио 
Когда водители могут не уступать автобусу, выезжающему с остановки
Авто
Когда водители могут не уступать автобусу, выезжающему с остановки Аудио 
Популярное
Удивительные факты о первых цивилизациях, которые изменят представление о древнем мире

Новая информация ставит под вопрос традиционное мнение о древнейших цивилизациях — кто был первым?

Удивительные факты о первых цивилизациях, которые изменят представление о древнем мире
Какие авто ржавеют быстрее всех
Антирейтинг автомобилей по коррозийной устойчивости
Хрустящая квашеная капуста: основные правила и секреты
Сводка с фронта: в Харькове ракета уничтожила пункт с боевиками, с утра в Киеве летит по комплексам Patriot
В США заявили о медленной смерти программы истребителей Eurofighter Петр Ермилин Московская Росгвардия. Мужество и отвага, помноженные на интеллект Дмитрий Плотников Нетаньяху заинтересован привлечь Путина как гаранта безопасности в Ливане Юрий Бочаров
Как не заснуть за рулём: эффективные приёмы для водителей
Почему чернеют листья у спатифиллума и как это исправить
Как правильно выбрать метод окрашивания бровей для идеального результата?
Как правильно выбрать метод окрашивания бровей для идеального результата?
Последние материалы
Как правильно посадить и ухаживать за стевией для максимального урожая
Что делать, если осенью попугай теряет перья
Как быстро создать объёмную чёлку с помощью брашинга?
В Корее создали безопасный для природы заменитель пластика
Налоговая заблокировала счета фирм Хабиба Нурмагомедова
В России пресекли попытку незаконного ввоза 180 тонн груш
Хватит терпеть лишний вес: почему стоит пить больше воды
Клематис в вашем саду: как обеспечить ему идеальные условия для роста
Организация в автомобиле: канцелярские лайфхаки для практичных водителей
Как сохранить отличное самочувствие и избавиться от стресса
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.