Как помочь волнистому попугаю во время линьки

Что делать, если осенью попугай теряет перья

1:13 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Волнистые попугаи, как и кошки или собаки, становятся любимцами многих людей, которые стремятся обеспечить им комфортные условия жизни. Но помимо любви и внимания, попугаям нужен тщательный уход и забота о здоровье. Осенью владельцы нередко замечают, что у попугая начинают выпадать перья, что порой вызывает беспокойство. Однако причин для паники нет — это естественный процесс линьки, во время которого птица готовится к новому сезону.

Фото: Wikipedia by Josh Berglund, CC BY 2.0

Линька — необходимый этап для попугая: он избавляется от старых и повреждённых перьев, заменяя их на новые, что только укрепляет его здоровье. Тем не менее, можно помочь питомцу комфортно пережить этот период.

Для начала стоит разнообразить рацион птицы, добавив в него питательные вещества и витамины, которые способствуют здоровому росту оперения. Полезно также предоставить попугаю доступ к воде для купания, установив в клетке небольшую ванночку. Если же линька сопровождается сильным зудом или птице трудно сбрасывать старые перья, лучше обратиться к специалисту, который даст рекомендации по уходу.

Уточнения

Попугаеобра́зные - отряд птиц из инфракласса новонёбных

