Три главных условия для долгой жизни вашей собаки

Долгая и счастливая жизнь собаки: советы по уходу

1:28 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Для многих владельцев собака — это не просто животное, а полноценный член семьи. Естественно, мы хотим, чтобы наши четвероногие друзья прожили как можно дольше. На самом деле, продолжительность жизни собаки во многом зависит от ухода и условий, которые ей создаёт хозяин.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Что можно сделать, чтобы продлить жизнь питомца? Вот три ключевых условия, названных экспертами:

Изучение генетики и предрасположенностей к заболеваниям. При покупке собаки можно заранее узнать у заводчика о характерных для породы болезнях. Это поможет разработать профилактические меры. Даже если питомец не породистый, регулярные осмотры у ветеринара хотя бы раз в год помогут отслеживать здоровье собаки и предотвратить многие проблемы.

Качественное питание. Правильное питание — залог долгой и здоровой жизни. Нельзя кормить собаку дешёвым кормом или остатками со стола, надеясь, что она останется здоровой. В рационе собаки должны присутствовать все необходимые минералы, витамины и жирные кислоты.

Физическая активность. Для поддержания здоровья организму собаки нужны регулярные физические нагрузки. Если есть возможность, гуляйте с ней около двух часов в день. Это поможет поддерживать здоровье и повысит качество жизни животного.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных животных-компаньонов.



