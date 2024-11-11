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Что тревожит питомца: признаки аллергии, которые нельзя игнорировать

Признаки аллергии у собаки: как их распознать
1:31
Зоосфера

Каждому хозяину неприятно видеть, как его питомец испытывает дискомфорт или страдает. Аллергия у собак встречается чаще, чем можно подумать, особенно распространены реакции на пищу, которые часто проявляются на коже. Также нередко собаки страдают от аллергии на такие ингаляционные и экологические раздражители, как пыльца и плесень.

Признаки аллергии у собаки: как их распознать
Фото: flickr.com by cogdogblog, CC BY 2.0

Игнорировать симптомы аллергии нельзя, если вы заботитесь о здоровье своего четвероногого друга. На что стоит обратить внимание, чтобы понять, что у собаки может быть аллергия?

Вот пять признаков, которые могут свидетельствовать о наличии аллергии:

  • Постоянное царапанье. Собака может испытывать зуд разной интенсивности — от лёгкого до сильного, из-за чего часто начинает чесаться без остановки.

  • Ушные инфекции. Если у собаки хронические ушные инфекции, это может быть следствием аллергии. Повреждённый кожный барьер в ушах делает их уязвимыми перед инфекциями.

  • Хроническая диарея. Аллергические реакции могут вызвать у собаки проблемы с желудочно-кишечным трактом, включая рвоту, диарею, повышенное газообразование.

  • Покраснение глаз. Если у собаки красные оба глаза, это может быть аллергической реакцией.

  • Чихание и насморк. Если у собаки часто проявляются эти симптомы, стоит обратиться к ветеринару для точной диагностики.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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