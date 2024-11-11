Что значит, когда кошка трётся о человека

Кошачьи объятия или маркеры территории: раскрываем секреты поведения

1:04 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие люди уверены, что кошка, которая часто трётся о их ноги, таким образом проявляет свою любовь. Однако это неверное предположение. Кошка вовсе не пытается выразить привязанность — у этого поведения совсем другая причина.

Фото: Wikipedia by LeaK, CC BY-SA 3.0

Когда пушистый любимец трётся о человека, он метит территорию. На теле у кошек расположены железы, выделяющие вещества с уникальным для каждого животного запахом. Этот аромат, который чувствуют другие кошки, сигнализирует, что определённая территория уже занята. Люди же не улавливают этот запах, поэтому часто ошибочно полагают, что кошка трётся о ноги из-за привязанности.

Тем не менее, такое поведение имеет своё положительное значение. Кот, который оставляет запах на человеке, явно воспринимает его как часть своей территории, а значит, не считает его чужим. Это своего рода признание близости: хозяин для питомца становится "собственностью", но всё же любимой.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных "животных-компаньонов".



