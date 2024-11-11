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Три базовые команды, с которых начинается послушание собаки

Самые нужные команды для собаки: безопасность и послушание
1:20
Зоосфера

3 важные команды для собаки: начните с них

Обучение базовым командам помогает обеспечить безопасность и послушание собаки, вне зависимости от её возраста или породы. Рассмотрим три самых полезных команды и способы их обучения.

Самые нужные команды для собаки: безопасность и послушание
Фото: freepik.com by wirestock, PDM

"Фу!" ("Нельзя!")

Эта команда может буквально спасти жизнь собаке, поэтому её освоение лучше не откладывать. Выберите спокойное место, разложите на земле несколько кусочков еды и, когда питомец приблизится к ним, натяните поводок и скажите "Фу!". Чтобы закрепить результат, отвлеките собаку другой командой, например, "Сидеть!".

"Сидеть!"

Эта команда помогает контролировать питомца в разных ситуациях. Позовите собаку, покажите кулак с лакомством и поместите руку за её голову. Чтобы достать угощение, питомцу придётся сесть, и именно в этот момент произнесите команду.

"Место!"

Команда "Место!" учит питомца находиться на своём месте, когда это необходимо. Покажите собаке лакомство и направьте её к лежанке. Когда питомец окажется на своём месте, дайте угощение. Через несколько дней попробуйте просто указать на лежанку и произнести команду.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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