Три базовые команды, с которых начинается послушание собаки

Обучение базовым командам помогает обеспечить безопасность и послушание собаки, вне зависимости от её возраста или породы. Рассмотрим три самых полезных команды и способы их обучения.
Эта команда может буквально спасти жизнь собаке, поэтому её освоение лучше не откладывать. Выберите спокойное место, разложите на земле несколько кусочков еды и, когда питомец приблизится к ним, натяните поводок и скажите "Фу!". Чтобы закрепить результат, отвлеките собаку другой командой, например, "Сидеть!".
Эта команда помогает контролировать питомца в разных ситуациях. Позовите собаку, покажите кулак с лакомством и поместите руку за её голову. Чтобы достать угощение, питомцу придётся сесть, и именно в этот момент произнесите команду.
Команда "Место!" учит питомца находиться на своём месте, когда это необходимо. Покажите собаке лакомство и направьте её к лежанке. Когда питомец окажется на своём месте, дайте угощение. Через несколько дней попробуйте просто указать на лежанку и произнести команду.
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