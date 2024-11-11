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Почему стоит играть с кошкой перед сном, чтобы она не мешала спать ночью

Уделите кошке 15 минут перед сном — и обеспечьте себе спокойную ночь
0:54
Зоосфера

Почему стоит уделить 15 минут кошке перед сном

Часто хозяева перед сном уделяют время лишь своим гигиеническим процедурам, забывая про нужды питомцев. Однако за 15 минут до сна важно обязательно поиграть с кошкой. Это не просто развлечение — это простой способ обеспечить себе спокойную ночь.

Уделите кошке 15 минут перед сном — и обеспечьте себе спокойную ночь
Фото: commons.wikimedia.org by Petteri Sulonen, CC BY 2.0

Зачем играть с кошкой перед сном

Для кошек свойственна вечерняя и ночная активность, и, если не помочь им "израсходовать" энергию вечером, есть риск, что ночью они начнут бегать, прыгать на полки и ронять предметы, мешая вам отдыхать. Поиграв с кошкой за 10-15 минут до сна, вы перенесёте пик её активности на вечер, что даст возможность выспаться.

Идеальный тайминг: посвятите кошке 10 минут игры, а оставшиеся 5 минут можно потратить на завершение своих вечерних процедур.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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