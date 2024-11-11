Почему стоит играть с кошкой перед сном, чтобы она не мешала спать ночью

Часто хозяева перед сном уделяют время лишь своим гигиеническим процедурам, забывая про нужды питомцев. Однако за 15 минут до сна важно обязательно поиграть с кошкой. Это не просто развлечение — это простой способ обеспечить себе спокойную ночь.
Для кошек свойственна вечерняя и ночная активность, и, если не помочь им "израсходовать" энергию вечером, есть риск, что ночью они начнут бегать, прыгать на полки и ронять предметы, мешая вам отдыхать. Поиграв с кошкой за 10-15 минут до сна, вы перенесёте пик её активности на вечер, что даст возможность выспаться.
Идеальный тайминг: посвятите кошке 10 минут игры, а оставшиеся 5 минут можно потратить на завершение своих вечерних процедур.
Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных "животных-компаньонов".
Узнайте, как сохранить аккумулятор и двигатель зимой: советы по зарядке, уходу за маслом и предотвращению нагара для долгой службы автомобиля в холодное время года.