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Советы по уходу за первой беременностью собаки

Уход за беременной собакой: советы, которые стоит знать
2:04
Зоосфера

Любое живое существо, находящееся в состоянии беременности, требует особого внимания и заботы, и собаки не являются исключением. Беременные собаки нуждаются в комплексном подходе к уходу, который учитывает их индивидуальные потребности.

Уход за беременной собакой: советы, которые стоит знать
Фото: Вконтакте / Сострадание НН

Первым делом стоит помнить, что каждая порода имеет свои особенности, поэтому для получения более точной информации желательно обратиться к заводчику или ветеринару. Тем не менее, можно выделить несколько общих рекомендаций, которые помогут обеспечить должный уход для беременной собаки:

  1. Количество пищи должно быть умеренным, так как избыточный вес может негативно сказаться на здоровье собаки и привести к нагрузкам на суставы.
  2. Здоровье щенков напрямую зависит от того, как вы заботитесь о беременной собаке.
  3. Не забудьте обратиться к ветеринару за подбором специального витаминного комплекса для соблюдения баланса питательных веществ.
  4. Сначала придерживайтесь обычного рациона, но увеличьте долю натурального мяса. Важно также ввести в меню качественное молоко.
  5. Во второй половине беременности следите за тем, чтобы собака не оставалась голодной, так как это негативно отразится на её здоровье и здоровье щенков.
  6. У собаки всегда должен быть доступ к свежей и чистой питьевой воде.
  7. Кости следует исключить из рациона на протяжении всей беременности. Вместо них можно предложить овощи (в сыром или тушёном виде), печень и творог.
  8. Чтобы избежать преждевременных родов, не давайте собаке хлеб.
  9. Регулярные прогулки на свежем воздухе очень полезны для беременной собаки.
  10. Подобно людям, собаки также чувствуют стресс, поэтому важно создать для них спокойную и комфортную атмосферу.
  11. Ограничьте физические нагрузки — собаке необходим покой.
  12. Если у вас первый опыт родов, проконсультируйтесь с ветеринаром для составления списка необходимых вещей.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Живо́тные  — традиционно (со времён Аристотеля) выделяемая категория организмов, в настоящее время рассматриваемая в качестве биологического царства.

Автор Дмитрий Тезнев
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