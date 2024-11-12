Советы по уходу за первой беременностью собаки

Уход за беременной собакой: советы, которые стоит знать

2:04 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Любое живое существо, находящееся в состоянии беременности, требует особого внимания и заботы, и собаки не являются исключением. Беременные собаки нуждаются в комплексном подходе к уходу, который учитывает их индивидуальные потребности.

Фото: Вконтакте / Сострадание НН

Первым делом стоит помнить, что каждая порода имеет свои особенности, поэтому для получения более точной информации желательно обратиться к заводчику или ветеринару. Тем не менее, можно выделить несколько общих рекомендаций, которые помогут обеспечить должный уход для беременной собаки:

Количество пищи должно быть умеренным, так как избыточный вес может негативно сказаться на здоровье собаки и привести к нагрузкам на суставы. Здоровье щенков напрямую зависит от того, как вы заботитесь о беременной собаке. Не забудьте обратиться к ветеринару за подбором специального витаминного комплекса для соблюдения баланса питательных веществ. Сначала придерживайтесь обычного рациона, но увеличьте долю натурального мяса. Важно также ввести в меню качественное молоко. Во второй половине беременности следите за тем, чтобы собака не оставалась голодной, так как это негативно отразится на её здоровье и здоровье щенков. У собаки всегда должен быть доступ к свежей и чистой питьевой воде. Кости следует исключить из рациона на протяжении всей беременности. Вместо них можно предложить овощи (в сыром или тушёном виде), печень и творог. Чтобы избежать преждевременных родов, не давайте собаке хлеб. Регулярные прогулки на свежем воздухе очень полезны для беременной собаки. Подобно людям, собаки также чувствуют стресс, поэтому важно создать для них спокойную и комфортную атмосферу. Ограничьте физические нагрузки — собаке необходим покой. Если у вас первый опыт родов, проконсультируйтесь с ветеринаром для составления списка необходимых вещей.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



Живо́тные — традиционно (со времён Аристотеля) выделяемая категория организмов, в настоящее время рассматриваемая в качестве биологического царства.

