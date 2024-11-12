Советы по уходу за первой беременностью собаки

Любое живое существо, находящееся в состоянии беременности, требует особого внимания и заботы, и собаки не являются исключением. Беременные собаки нуждаются в комплексном подходе к уходу, который учитывает их индивидуальные потребности.
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Первым делом стоит помнить, что каждая порода имеет свои особенности, поэтому для получения более точной информации желательно обратиться к заводчику или ветеринару. Тем не менее, можно выделить несколько общих рекомендаций, которые помогут обеспечить должный уход для беременной собаки:
Количество пищи должно быть умеренным, так как избыточный вес может негативно сказаться на здоровье собаки и привести к нагрузкам на суставы.
Здоровье щенков напрямую зависит от того, как вы заботитесь о беременной собаке.
Не забудьте обратиться к ветеринару за подбором специального витаминного комплекса для соблюдения баланса питательных веществ.
Сначала придерживайтесь обычного рациона, но увеличьте долю натурального мяса. Важно также ввести в меню качественное молоко.
Во второй половине беременности следите за тем, чтобы собака не оставалась голодной, так как это негативно отразится на её здоровье и здоровье щенков.
У собаки всегда должен быть доступ к свежей и чистой питьевой воде.
Кости следует исключить из рациона на протяжении всей беременности. Вместо них можно предложить овощи (в сыром или тушёном виде), печень и творог.
Чтобы избежать преждевременных родов, не давайте собаке хлеб.
Регулярные прогулки на свежем воздухе очень полезны для беременной собаки.
Подобно людям, собаки также чувствуют стресс, поэтому важно создать для них спокойную и комфортную атмосферу.