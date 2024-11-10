Почему кошки не могут терпеть закрытые двери в доме

Многие кошки начинают громко мяукать или царапать дверь, стоит только закрыть её, хотя, как только дверь открывается, они могут демонстративно уйти или не заходить вовсе. Почему же закрытая дверь вызывает у кошек столь бурную реакцию? Эксперты полагают, что дело кроется в их природе.
По своей природе кошки — свободолюбивые существа, которые стремятся к постоянному контролю своей территории, даже если эта территория ограничивается стенами квартиры. Закрытая дверь для кошки — это граница, которая уменьшает её пространство и лишает контроля над окружением. Именно поэтому они пытаются устранить препятствие, проявляя "истеричное" поведение.
Кошки чрезвычайно любопытны и склонны к исследованию. Вид закрытой двери вызывает у них желание проверить, что находится за ней. Но как только преграда убрана, интерес угасает, и кошка может потерять к ней интерес.
Интересно, что не все кошки активно реагируют на закрытую дверь. Некоторым это просто не интересно, и они спокойно остаются в комнате, даже если доступ ограничен. Это может свидетельствовать о сильной адаптации к жизни в доме и снижении территориальных инстинктов.
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