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Собака по кличке Пончик вернулась домой

1:28
Зоосфера

В Нижневартовске собака по кличке Пончик наконец-то встретилась со своим хозяином. Об этом сообщает muksun.fm.

Собака по кличке Пончик вернулась домой
Фото: freepik.com by serhii_bobyk, PDM

Хозяин животного, работающий вахтовым методом и проживающий в Ваховске, поведал, что 30 октября они приехали в Нижневартовск для решения вопросов в МФЦ. Пока его супруга занималась документами, дети открыли машину, и спаниель, которому всего семь месяцев, убежал.

Несмотря на продолжительные поиски по городу, семье не удалось найти Пончика, и им пришлось уехать, так как главу семейства ждала работа в Томской области на месторождении. Возвратиться в Нижневартовск он смог только через несколько дней и сразу начал поиски. Он узнал, что много жителей пытались помочь пропавшему четвероногому.

Связавшись с журналистами, глава семейства вышел на организацию "Велес", где Пончик находился на передержке. После беседы с куратором собаку вернули владельцу. Мужчина высказал свою благодарность всем неравнодушным горожанам, которые беспокоились о его питомце и стремились помочь ему.

В настоящее время Пончик снова дома, в окружении любящей семьи. Напомним, что пёс несколько дней подряд сидел у крыльца МФЦ, где сотрудники учреждения пытались его накормить и поймать, но он избегал контакта.

Уточнения

Нижнева́ртовск - город в России, административный центр Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

МФЦ - категория бюджетных учреждений в России, предоставляющих государственные и муниципальные услуги по принципу "одного окна" после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом.

Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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