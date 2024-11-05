Ветеринар дала советы по подготовке питомцев к холодному времени года

Как сообщает ветеринар Жанна Каштанова из сервиса "КотЗдоров", основными признаками смены сезонов для животных являются продолжительность светового дня и температура воздуха.

В этот период владелец должен обратить внимание на поддержание оптимального уровня влажности в помещении, применять специальные увлажняющие средства для купания — кондиционеры или маски, а также регулярно вычесывать шерсть питомца. Эти процедуры помогут избавиться от сухой и ломкой шерсти, способствуя росту крепкой и красивой шубки.

Если питомец питается полнорационным промышленным кормом, то нормы его суточного рациона варьируются в определенных пределах. Наблюдая за питомцем, вы можете скорректировать количество корма в рамках допустимых значений в холодное время года.

С приходом холодов животные начинают не только больше кушать, но и увеличивают время сна, так как их организм переходит в режим экономии энергии. При этом разные виды питомцев имеют свои особенности в потребностях во сне.