Как реагировать, если кот держит язык высунутым

Почему кот ходит с высунутым языком — что это может значить

1:25 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Почему кот высовывает язык: 3 причины, о которых стоит знать

Иногда владельцы кошек замечают, что их питомец высунул язык. На первый взгляд, это выглядит мило и даже смешно, но не всегда такая ситуация безобидна. Прежде чем радоваться и спешить делать фото, убедитесь, что с питомцем всё в порядке. Дело в том, что высунутый язык может сигнализировать о серьёзной проблеме со здоровьем, требующей внимания.

Фото: flickr.com by yeowatzup, CC BY 2.0

Возможные причины

Патология или травма

Если кот держит язык высунутым постоянно и не может вернуть его на место, стоит как можно скорее обратиться к ветеринару. Это может быть признаком проблем со здоровьем, таких как травмы челюсти или трудности с дыханием. Возможно, у питомца нарушена работа нервной системы или имеются иные серьёзные заболевания.

Расслабление во время сна

Если кошка высунула язык именно в момент сна, вероятно, это просто результат расслабленной челюсти. В этом случае поводов для тревоги нет — это естественная реакция организма в состоянии глубокого покоя.

Забывчивость после умывания или зевка

Самая безобидная причина — кошка просто забыла убрать язык после умывания или зевания. В таком случае он вернётся на место через несколько минут, и питомец продолжит свои дела.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных "животных-компаньонов".



