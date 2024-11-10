Как реагировать, если кот держит язык высунутым

Иногда владельцы кошек замечают, что их питомец высунул язык. На первый взгляд, это выглядит мило и даже смешно, но не всегда такая ситуация безобидна. Прежде чем радоваться и спешить делать фото, убедитесь, что с питомцем всё в порядке. Дело в том, что высунутый язык может сигнализировать о серьёзной проблеме со здоровьем, требующей внимания.
Если кот держит язык высунутым постоянно и не может вернуть его на место, стоит как можно скорее обратиться к ветеринару. Это может быть признаком проблем со здоровьем, таких как травмы челюсти или трудности с дыханием. Возможно, у питомца нарушена работа нервной системы или имеются иные серьёзные заболевания.
Если кошка высунула язык именно в момент сна, вероятно, это просто результат расслабленной челюсти. В этом случае поводов для тревоги нет — это естественная реакция организма в состоянии глубокого покоя.
Самая безобидная причина — кошка просто забыла убрать язык после умывания или зевания. В таком случае он вернётся на место через несколько минут, и питомец продолжит свои дела.
Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных "животных-компаньонов".
Ваш кот настойчиво мяукает у двери, но не заходит: возможно, он проверяет ваше внимание или готовится к спринту.