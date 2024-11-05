Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Роспотребнадзор запустил горячую линию из-за ситуации с вирусом Коксаки в Турции
В Ейске затопило пляж
Расширенные поры: почему это происходит и как с этим бороться
Лёгкий путь к узким плечам и стройной спине: пять эффективных упражнений
Как приготовить диетические голубцы с курицей без капли жира
Пирсинг может стать причиной появления новообразований
Как отдыхать на природе и не отказываться от комфорта
Диетолог Дианова назвала сладости для людей с повышенным уровнем сахара в крови
Как сделать герань по-настоящему пышной с помощью аптечных средств

В Госдуме предложили наказывать за призывы к жестокости с животными

Зоосфера

Необходимо привлекать к ответственности догхантеров, которые распространяют в интернете призывы к жестокому обращению с животными, так как такие действия недопустимы и абсолютно неприемлемы. Об этом заявил Владимир Бурматов, первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии.

В Госдуме предложили наказывать за призывы к жестокости с животными
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Бурматов отметил, что эти нехорошие люди действуют в различных социальных сетях, и их поступки наносят вред не только бездомным животным, но и домашним питомцам. Кроме того, он подчеркнул, что дети тоже могут стать жертвами таких действий, поскольку догхантеры разбрасывают ядовитые приманки на детских площадках и в песочницах, где маленькие дети могут случайно подхватить их с песком, передает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который рассматривает публичную демонстрацию преступления во время стрима как отягчающее обстоятельство по ряду статей уголовного кодекса.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Халва и её преимущества для здоровья: почему её стоит включить в рацион
Еда и рецепты
Халва и её преимущества для здоровья: почему её стоит включить в рацион Аудио 
Богатство из отходов: в России осваивают революционный способ извлечения золота
Наука и техника
Богатство из отходов: в России осваивают революционный способ извлечения золота Аудио 
Что нельзя подогревать в микроволновке: важное руководство от эксперта
Еда и рецепты
Что нельзя подогревать в микроволновке: важное руководство от эксперта Аудио 
Популярное
Старый складной нож в древней могиле озадачил археологов в Швеции

Археологи в Швеции сделали уникальную находку на древнем захоронении в районе Приссгорден.

Старый складной нож в древней могиле озадачил археологов в Швеции
Богатство из отходов: в России осваивают революционный способ извлечения золота
Богатство из отходов: в России осваивают революционный способ извлечения золота
Жалобы ВСУ. Россия выходит на оперативный простор для наступления на Запорожье и Днепропетровск
Иван-чай — польза и вред напитка, лечебные свойства
Нет аналогов в мире. Уникальные возможности новейшей зенитно-ракетной системы С-500 Прометей Дмитрий Плотников Брутальные мужики с топорами и рогатыми шлемами: какими на самом деле были викинги? Игорь Буккер Санду проиграла выборы в Молдавии и стала президентом. Разве такое возможно? Любовь Степушова
Что нельзя подогревать в микроволновке: важное руководство от эксперта
Просто заливаем тыкву яйцами и получаем восхитительный завтрак или лёгкий ужин
Чем полезен хрен на участке? Рецепт эффективного настоя
Чем полезен хрен на участке? Рецепт эффективного настоя
Последние материалы
Нет аналогов в мире. Уникальные возможности новейшей зенитно-ракетной системы С-500 Прометей
Переплата за китайские автомобили: сколько стоит автокредит
Почему собака лает по ночам: причины и методы устранения
Как избавиться от отеков: советы нутрициолога
В Кисловодске появится крупный курортный комплекс
Рецепт кабачковых драников, которые тают во рту
Нужно ли перекапывать землю в теплице осенью
Российским туристам назвали самые красивые места Архангельской области
Термальные источники набирают популярность у российских туристов
Эффективные упражнения на пресс: изучаем анатомию мышц живота
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.