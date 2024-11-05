В Госдуме предложили наказывать за призывы к жестокости с животными

Необходимо привлекать к ответственности догхантеров, которые распространяют в интернете призывы к жестокому обращению с животными, так как такие действия недопустимы и абсолютно неприемлемы. Об этом заявил Владимир Бурматов, первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии.

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Бурматов отметил, что эти нехорошие люди действуют в различных социальных сетях, и их поступки наносят вред не только бездомным животным, но и домашним питомцам. Кроме того, он подчеркнул, что дети тоже могут стать жертвами таких действий, поскольку догхантеры разбрасывают ядовитые приманки на детских площадках и в песочницах, где маленькие дети могут случайно подхватить их с песком, передает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который рассматривает публичную демонстрацию преступления во время стрима как отягчающее обстоятельство по ряду статей уголовного кодекса.