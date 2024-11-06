Признаки старения у кошек: это важно знать

1:41 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Как определить, что ваша кошка стареет

Ваша кошка может стареть, если ей нужно больше времени для сна и отдыха. Если кошка спит более 16 часов, это признак либо старости, либо плохого самочувствия.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexas_Fotos, PDM

Пожилым домашним животным также сложнее просыпаться из-за плохого слуха. Пожилые кошки менее активны и подвижны, чем молодые. Им сложнее ходить, бегать, спускаться и подниматься по лестнице.

Проблемы с зубами также могут быть признаком старения кошки. У пожилых кошек часто наблюдается зубной камень, кариес и потеря зубов. Если вы наблюдаете у своего питомца проблемы со здоровьем или изменения в поведении, это повод обратиться за помощью к ветеринару.

Боль в деснах и зубах иногда приводит к тому, что пожилые кошки отказываются есть или жевать на одну сторону рта.

Пожилые кошки также могут есть больше или меньше, чем обычно, они часто теряют слух или зрение.

Что делать, если ваша кошка стареет

По мере взросления вашей кошки важно следить за ее здоровьем. Для этого нужно хотя бы 1-2 раза сходить к ветеринару и сдать анализы.

Убедитесь, что ваша кошка чувствует себя в безопасности и комфортно в вашем доме. Уберите скользкие полы и используйте подставки для лестниц и диванов.

Уберите небезопасные для кошек предметы: все острое, токсичные комнатные растения, провода. Следите за рационом пожилой кошки. Приобретите специальный корм для своего пожилого питомца.

Уточнения

Старение (биология) — процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей.





