Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рогов: Киев скрывает реальные масштабы потерь после удара по заводу Мотор Сич
Вера Брежнева снова запела на русском и снизила ценник на корпоративы
Зебра на сметане: пирог, который всегда получается
В России хотят ужесточить торговлю маслом и запчастями для авто из-за подделок
Юрист объяснил, когда выгоднее всего брать отпуск
Илон Маск пообещал сокращать бюрократию в США при администрации Трампа
Сахалин вошел в список горнолыжных направлений на Новый год
Манипуляции с одометром: как проверить авто перед покупкой
Секрет воздушной шарлотки с хрустящей корочкой

Признаки старения у кошек: это важно знать

1:41
Зоосфера

Как определить, что ваша кошка стареет

Ваша кошка может стареть, если ей нужно больше времени для сна и отдыха. Если кошка спит более 16 часов, это признак либо старости, либо плохого самочувствия.

Признаки старения у кошек: это важно знать
Фото: commons.wikimedia.org by Alexas_Fotos, PDM

Пожилым домашним животным также сложнее просыпаться из-за плохого слуха. Пожилые кошки менее активны и подвижны, чем молодые. Им сложнее ходить, бегать, спускаться и подниматься по лестнице.

Проблемы с зубами также могут быть признаком старения кошки. У пожилых кошек часто наблюдается зубной камень, кариес и потеря зубов. Если вы наблюдаете у своего питомца проблемы со здоровьем или изменения в поведении, это повод обратиться за помощью к ветеринару.

Боль в деснах и зубах иногда приводит к тому, что пожилые кошки отказываются есть или жевать на одну сторону рта.

Пожилые кошки также могут есть больше или меньше, чем обычно, они часто теряют слух или зрение.

Что делать, если ваша кошка стареет

По мере взросления вашей кошки важно следить за ее здоровьем. Для этого нужно хотя бы 1-2 раза сходить к ветеринару и сдать анализы.

Убедитесь, что ваша кошка чувствует себя в безопасности и комфортно в вашем доме. Уберите скользкие полы и используйте подставки для лестниц и диванов.

Уберите небезопасные для кошек предметы: все острое, токсичные комнатные растения, провода. Следите за рационом пожилой кошки. Приобретите специальный корм для своего пожилого питомца.

Уточнения

Старение (биология) — процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей.
 
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Чем закислить землю под голубикой: доступные каждому дачнику средства
Садоводство, цветоводство
Чем закислить землю под голубикой: доступные каждому дачнику средства Аудио 
В каких случаях прогрев двигателя — не просто совет, а необходимость
Авто
В каких случаях прогрев двигателя — не просто совет, а необходимость
Халва и её преимущества для здоровья: почему её стоит включить в рацион
Еда и рецепты
Халва и её преимущества для здоровья: почему её стоит включить в рацион Аудио 
Популярное
Нет аналогов в мире. Уникальные возможности новейшей зенитно-ракетной системы С-500 Прометей

ЗРК С-500 "Прометей" представляет собой многофункциональную систему, включающую в себя радиолокационные станции различного типа, ракеты и другие компоненты.

Нет аналогов в мире. Уникальные возможности новейшей зенитно-ракетной системы С-500 Прометей
Тыквы: секреты хранения, которые знают не все
Тыквы: секреты хранения, которые знают не все
Учёные обнаружили чёрную дыру, растущую с рекордной скоростью
Картофельная запеканка с фаршем: очень вкусная и сытная, с ленивым соусом бешамель
Доверенное лицо Трампа Орбан рассказал о новой позиции США по Украине Любовь Степушова Выборы в США. Победившему новому американскому президенту главный приз — звонок в Москву Дмитрий Плотников В США отреагировали на появление у ВВС Китая новых истребителей Петр Ермилин
Как понять, что ваша кошка чувствует себя одиноко
Как приготовить яблоки в духовке, чтобы они были не только вкусными, но и полезными?
Растения, из которых можно сделать живые изгороди: 10 лучших
Растения, из которых можно сделать живые изгороди: 10 лучших
Последние материалы
Польша решила шантажировать Киев военной помощью для решения по Волынской резне
В Каспийске сбили украинский БПЛА самолётного типа
Кинолог Голубев рассказал об особенностях слуха у собак
Трамп побеждает на выборах президента США
Доверенное лицо Трампа Орбан рассказал о новой позиции США по Украине
Когда яблоню пора спиливать: 3 признака, что дерево не спасти
Спасатели помогли поймать кота на необитаемом острове
Почему щенки плачут: мнение специалиста
Кислотные дожди: как они образуются и почему важна борьба с ними
Эксперт Пинаев спрогнозировал объём инвестиций в недвижимость в РФ в 1 трлн рублей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.