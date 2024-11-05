Глава Московского зоопарка поделилась новогодними развлечениями панды Катюши

Глава столичного зоопарка Светлана Акулова сняла необычное развлечение панды Катюши. На кадрах, опубликованных в Telegram зоолога, видно, как панда нападает на снеговика.
Она прыгает на него со спины, проводя время на деревянной игровой площадке. А потом катается с горки.
Напомним, что сейчас панде чуть более года — она родилась в августе 2023 года и стала первым в истории детенышем большой панды, рожденным в российском зоопарке.
Большая панда или бамбуковый медведь (лат. Ailuropoda melanoleuca) — вид всеядных млекопитающих из семейства медвежьих (Ursidae) со своеобразной чёрно-белой окраской шерсти, обладающих некоторыми признаками енотов.
Моско́вский зоопа́рк (Государственное автономное учреждение культуры "Московский государственный зоологический парк") — зоологический парк в центре Москвы.
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