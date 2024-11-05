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Глава Московского зоопарка поделилась новогодними развлечениями панды Катюши

0:32
Зоосфера

Глава столичного зоопарка Светлана Акулова сняла необычное развлечение панды Катюши. На кадрах, опубликованных в Telegram зоолога, видно, как панда нападает на снеговика.

Глава Московского зоопарка поделилась новогодними развлечениями панды Катюши
Фото: Openverse by Mike Johnston, CC BY 2.0

Она прыгает на него со спины, проводя время на деревянной игровой площадке. А потом катается с горки.

Напомним, что сейчас панде чуть более года — она родилась в августе 2023 года и стала первым в истории детенышем большой панды, рожденным в российском зоопарке.

 

Уточнения

Большая панда или бамбуковый медведь (лат. Ailuropoda melanoleuca) — вид всеядных млекопитающих из семейства медвежьих (Ursidae) со своеобразной чёрно-белой окраской шерсти, обладающих некоторыми признаками енотов.

Моско́вский зоопа́рк (Государственное автономное учреждение культуры "Московский государственный зоологический парк") — зоологический парк в центре Москвы.
 

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