Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ким Кардашьян показала украшение принцессы Дианы за 200 тысяч долларов
Преждевременная седина: наследственность, стресс и питание
Мировые расходы на нефтеразведку достигли рекордного уровня – $600 миллиардов
Психолог рассказала, как отличить кризис трёх лет от психических отклонений у ребенка
Нежные ручки: как ухаживать за кожей рук 
Кардиолог раскрыл секреты, как продукты влияют на давление
Уныние в Киеве. Спикер палаты представителей Джонсон объявил Трампа избранным президентом США
Как правильно заваривать кофе в домашних условиях: полезные советы
Эксперимент в экологии: Что увидят туристы в заповеднике Бабананго

Как правильно гладить кошку: интересные факты

Зоосфера

Любят ли кошки, когда их гладят

Однозначно ответить на этот вопрос невозможно. Дело в том, что у каждой кошки свой индивидуальный характер и предпочтения.

Как правильно гладить кошку: интересные факты
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Тем не менее большинству животных нравится, когда их гладят люди. Правильное прикосновение к вашему питомцу — это то, что поможет вам сблизиться с животным.

Как правильно гладить кошку

Важно следить за языком тела вашей кошки. Если кошка избегает вас или шипит, не стоит с ней общаться. Эти сигналы означают, что ваш питомец не в хорошем настроении или боится вас. Кроме того, некоторые кошки не любят, когда их гладят.

Мурлыканье — явный признак того, что животное довольно. Если кошка царапается или шипит, не продолжайте. Если кошка расслаблена, животное будет мурлыкать и просить погладить.

Многие кошки предпочитают легкие поглаживания головы или спины. Когти животного и область вокруг них очень чувствительны, поэтому будьте осторожны. Вы также должны избегать прикосновений к животу вашего питомца, так как это может вызвать стресс и страх.

Поглаживайте кошку кончиками пальцев, не оказывая слишком большого давления. Поглаживания по телу обычно очень приятны для кошек. Кроме того, не стоит гладить животное против шерсти, так как это доставляет физический дискомфорт.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как сделать герань по-настоящему пышной с помощью аптечных средств
Садоводство, цветоводство
Как сделать герань по-настоящему пышной с помощью аптечных средств Аудио 
В каких случаях прогрев двигателя — не просто совет, а необходимость
Авто
В каких случаях прогрев двигателя — не просто совет, а необходимость
Иван-чай — польза и вред напитка, лечебные свойства
Еда и рецепты
Иван-чай — польза и вред напитка, лечебные свойства Аудио 
Популярное
Нет аналогов в мире. Уникальные возможности новейшей зенитно-ракетной системы С-500 Прометей

ЗРК С-500 "Прометей" представляет собой многофункциональную систему, включающую в себя радиолокационные станции различного типа, ракеты и другие компоненты.

Нет аналогов в мире. Уникальные возможности новейшей зенитно-ракетной системы С-500 Прометей
Тыквы: секреты хранения, которые знают не все
Тыквы: секреты хранения, которые знают не все
Учёные обнаружили чёрную дыру, растущую с рекордной скоростью
Картофельная запеканка с фаршем: очень вкусная и сытная, с ленивым соусом бешамель
Выборы в США. Победившему новому американскому президенту главный приз — звонок в Москву Дмитрий Плотников В США отреагировали на появление у ВВС Китая новых истребителей Петр Ермилин День Военной разведки: о символах и смыслах этого опасного, но благородного военного ремесла Андрей Николаев
Как приготовить яблоки в духовке, чтобы они были не только вкусными, но и полезными?
Как понять, что ваша кошка чувствует себя одиноко
Как сделать герань по-настоящему пышной с помощью аптечных средств
Как сделать герань по-настоящему пышной с помощью аптечных средств
Последние материалы
Как правильно заваривать кофе в домашних условиях: полезные советы
Эксперимент в экологии: Что увидят туристы в заповеднике Бабананго
Григорий Лепс рассказал, какое место в его жизни занимает алкоголь
Как правильно гладить кошку: интересные факты
Выборы в США. Победившему новому американскому президенту главный приз — звонок в Москву
Звезда Голливуда Ричард Гир навсегда покидает Америку из-за молодой жены
Топ-7 мощнейших седанов: автомобили для тех, кто любит скорость
Стильный микс: как комбинировать вещи разных стилей
Внебрачные дети Владислава Стржельчика: неизвестная династия
Как повышение уровня моря уничтожает прибрежные города мира
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.