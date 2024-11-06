Для чего питомцу нужен ветеринарный паспорт?

0:53 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Покупая питомца владельцам следует позаботиться не только о метрике и документах, подтверждающих породу, но и ветеринарном паспорте. Ответственные заводчики заводят их сразу и передают покупателю. Но даже если у вас обычный кот или пёс, этот документ ему всё равно необходим.

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В ветпаспорте фиксируются отметки о профилактических прививках и обработках, которые заверяются печатью ветеринарного врача. В случае необходимости вы сможете предъявить эти данные.

Ветпаспорт является обязательным документом для путешествий с животным.

В паспорт вносятся личные данные владельца: ФИО, адрес, номер чипа питомца, а также его описание и фотография. Этот документ служит доказательством того, что животное принадлежит конкретному человеку.

Уточнения

Па́спорт — государственный документ, удостоверяющий личность и гражданство владельца при пересечении границ государств и пребывании за границей.

