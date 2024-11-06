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Привидения и страшилки: палочник стал одним из самых популярных насекомых в качестве питомца

1:01
Зоосфера

Палочник — одно из самых популярных насекомых для содержания в качестве домашнего питомца. Даже в ветеринарных клиниках можно встретить таких необычных пациентов, как молодые розовокрылые палочники, которые приходят за справками для участия в выставках, проводимых для этих экзотических любимцев.

Привидения и страшилки: палочник стал одним из самых популярных насекомых в качестве питомца
Фото: Канал t.me/moyavetklinika by Скриншот канала t.me/moyavetklinika, PDM

Эти тропические насекомые не требуют особых условий содержания. Все, что им нужно — тёплое жилище с умеренной влажностью и подходящая еда. Одним из любимых лакомств палочников являются малиновые листья. Заботливые владельцы заготавливают их летом, высушивая или замораживая, чтобы обеспечить своих питомцев питанием на весь осенне-зимне-весенний период.

Отряд палочников также известен под другими названиями: Привиденьевые, Листовидки или Страшилки. Некоторые представители этого отряда могут достигать внушительных размеров — до 45 сантиметров в длину.

Уточнения

Привиде́ньевые или па́лочники, или листови́дки, или страши́лки — отряд насекомых, насчитывающих более 3000 видов.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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