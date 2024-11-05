Блохастыми могут быть не только кошки и собаки. Что такое китовые вши?

1:11 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Это может показаться удивительным, но не только кошки и собаки могут страдать от блох. Даже самые крупные млекопитающие на планете, киты, могут быть подвержены заражения паразитами, известными как "китовые вши".

Фото: www.flickr.com by NPS / Kaitlin Thoreson, PDM

Эти необычные существа не имеют ничего общего с привычными блохами или вшами, которые живут на наземных животных. Китовые вши (лат. Cyamidae) представляют собой морских рачков из отряда бокоплавов, которые, в отличие от других представителей этого отряда, ведут паразитический образ жизни.

Эти рачки селятся на коже крупных морских животных, но, в отличие от привычных блох, они питаются не кровью, а тканями. Это может привести к образованию глубоких язв и нанести значительный вред этим гигантам.

Обычно китов спасают рыбы-чистильщики, которые объедают паразитов с их кожи. Однако, когда даже они не могут справиться с проблемой, киты обращаются за помощью к человеку. В интернете есть история о моряках из Мексики, к которым регулярно подплывает кит и просит почистить его от ракообразных.

Уточнения

Киты́ — морские млекопитающие из инфраотряда китообразных, не относящиеся ни к дельфинам, ни к морским свиньям.

