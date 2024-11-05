Как подготовить питомца к зиме и уберечь от простуд?

Хоть мех у питомцев чаще всего и густой, это не единственная защита, которая нужна в непогоду, поэтому следует подготовить любимых животных к зимнему сезону.
— Следите за тем, чтобы ваш питомец не переохлаждался Собаки особенно подвержены риску заболеть во время прогулок, если на улице холодно и ветрено. Некоторые породы нуждаются в теплой одежде, чтобы защитить их от непогоды. Кошки, напротив, могут простудиться, если окажутся на сквозняке на подоконнике или балконе.
Распознать простуду у животного можно по следующим симптомам: кашель, чихание, выделения из носа, вялость и отказ от еды. Если вы заметили такие признаки, не занимайтесь самолечением, а немедленно обратитесь к ветеринару.
— Добавьте в рацион питомца витамины для укрепления иммунитета Перед покупкой витаминов обязательно проконсультируйтесь с ветеринаром, чтобы выбрать наиболее подходящие для вашей породы. Это поможет поддерживать здоровье и хорошее самочувствие вашего любимца.
— Своевременно вакцинируйте домашних животных Прививка от бешенства, которая проводится в государственных ветеринарных клиниках, является бесплатной и обязательной для собак, кошек, енотов, хорьков и кроликов.
Просту́да — клинический синдром острого воспаления верхних дыхательных путей, затрагивающего преимущественно нос и возникающего из-за неспецифической острой респираторной инфекции.
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