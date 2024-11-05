Как понять, что вашему питомцу требуется помощь офтальмолога?

Существует ряд симптомов, при которых вашего любимца следует незамедлительно показать специалисту. Если вы заметили один или несколько из этих признаков у своего питомца, не откладывайте визит к ветеринарному офтальмологу для диагностики и лечения.
— Ухудшение или потеря зрения.
— Покраснение и отёк конъюнктивы или слизистой оболочки век.
— Зажмуривание (блефароспазм).
— Зуд в области глаз.
— Выделения из глаз.
— Воспаление третьего века.
— Помутнение глазного яблока.
— Увеличение глаза в размере.
— Светобоязнь (прищуривание).
— Изменение размера или формы зрачка.
— Травмы глаза или нарушение его целостности.
— Увеличение глазного яблока.
Если ваш питомец получил травму глаза, важно как можно скорее обратиться к офтальмологу. Врач проведёт осмотр, соберёт анамнез, проверит рефлексы и, при необходимости, назначит дополнительные исследования, такие как анализы, УЗИ или КТ.
Как определить, что у вашего питомца проблемы со зрением? Есть несколько признаков, которые могут указывать на нарушения зрения у животного:
— Плохая ориентация в темноте: питомец может задерживаться перед тем, как перейти из освещённого пространства в тёмное.
— Страх и неуверенность при прогулках в новых местах: животное может бояться и нервничать.
— Сложности с подъёмом и спуском по лестнице: питомцу может быть трудно подниматься или спускаться.
— Потерянность в незнакомых местах: животное может теряться.
— Проблемы с игрой: питомец может промахиваться мимо игрушек или полностью утратить интерес к развлечениям.
— Трудности с нахождением миски, поилки и других знакомых предметов.
— Дезориентация на прогулке: питомец может двигаться осторожно, больше полагаясь на обоняние, а не на зрение.
— Изменения в поведении: больше спит, выглядит тревожным, угнетённым, слабым, теряет активность.
Офтальмоло́гия — область медицины, изучающая глаз, его анатомию, физиологию и болезни, а также разрабатывающая методы лечения и профилактики глазных болезней.
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