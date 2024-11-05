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Как понять, что вашему питомцу требуется помощь офтальмолога?

2:10
Зоосфера

Существует ряд симптомов, при которых вашего любимца следует незамедлительно показать специалисту. Если вы заметили один или несколько из этих признаков у своего питомца, не откладывайте визит к ветеринарному офтальмологу для диагностики и лечения.

Как понять, что вашему питомцу требуется помощь офтальмолога?
Фото: flickr.com by Николас Титков, CC BY-SA 2.0

— Ухудшение или потеря зрения.

— Покраснение и отёк конъюнктивы или слизистой оболочки век.

— Зажмуривание (блефароспазм).

— Зуд в области глаз.

— Выделения из глаз.

— Воспаление третьего века.

— Помутнение глазного яблока.

— Увеличение глаза в размере.

— Светобоязнь (прищуривание).

— Изменение размера или формы зрачка.

— Травмы глаза или нарушение его целостности.

— Увеличение глазного яблока.

Если ваш питомец получил травму глаза, важно как можно скорее обратиться к офтальмологу. Врач проведёт осмотр, соберёт анамнез, проверит рефлексы и, при необходимости, назначит дополнительные исследования, такие как анализы, УЗИ или КТ.

Как определить, что у вашего питомца проблемы со зрением? Есть несколько признаков, которые могут указывать на нарушения зрения у животного:

— Плохая ориентация в темноте: питомец может задерживаться перед тем, как перейти из освещённого пространства в тёмное.

— Страх и неуверенность при прогулках в новых местах: животное может бояться и нервничать.

— Сложности с подъёмом и спуском по лестнице: питомцу может быть трудно подниматься или спускаться.

— Потерянность в незнакомых местах: животное может теряться.

— Проблемы с игрой: питомец может промахиваться мимо игрушек или полностью утратить интерес к развлечениям.

— Трудности с нахождением миски, поилки и других знакомых предметов.

— Дезориентация на прогулке: питомец может двигаться осторожно, больше полагаясь на обоняние, а не на зрение.

— Изменения в поведении: больше спит, выглядит тревожным, угнетённым, слабым, теряет активность.

Уточнения

Офтальмоло́гия — область медицины, изучающая глаз, его анатомию, физиологию и болезни, а также разрабатывающая методы лечения и профилактики глазных болезней.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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