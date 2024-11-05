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Ежей внесли в Красную книгу из-за сокращения их численности

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Зоосфера

Популяция ежей в большей части ареала обитания сократилась на 30% за последнее десятилетие, поэтому их внесли в Красную книгу Международного союза охраны природы как близкий к уязвимому положению.

Ежей внесли в Красную книгу из-за сокращения их численности
Фото: openverse.org by etrenard, CC BY-SA 2.0

Ежи ранее были широко распространены в Европе, но с развитием городов их численность заметно сократилась. Причиной стала фрагментация среды обитания из-за городской застройки, интенсивного земледелия и дорог

Также негативно влияет бесконтрольное использование пестицидов. Химические вещества уничтожают насекомых, которые являются пищей для ежей. Кроме того, ежи могут пострадать от прямого контакта с пестицидами.

Уточнения

Ежо́вые — семейство афроевразийских млекопитающих отряда насекомоядных.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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