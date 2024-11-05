Ежей внесли в Красную книгу из-за сокращения их численности

0:44 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Популяция ежей в большей части ареала обитания сократилась на 30% за последнее десятилетие, поэтому их внесли в Красную книгу Международного союза охраны природы как близкий к уязвимому положению.

Фото: openverse.org by etrenard, CC BY-SA 2.0

Ежи ранее были широко распространены в Европе, но с развитием городов их численность заметно сократилась. Причиной стала фрагментация среды обитания из-за городской застройки, интенсивного земледелия и дорог

Также негативно влияет бесконтрольное использование пестицидов. Химические вещества уничтожают насекомых, которые являются пищей для ежей. Кроме того, ежи могут пострадать от прямого контакта с пестицидами.

Уточнения

Ежо́вые — семейство афроевразийских млекопитающих отряда насекомоядных.

