Как выбрать правильные игрушки для собаки?

2:26 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Когда в вашем доме появляется щенок, первые недели наполняются радостью и… следами от зубов на мебели. Эти милые создания просто обожают играть и грызть все, что им попадается на глаза.

Фото: pixabay.com by Катрин Керу, CC0

Именно поэтому так важно выбрать игрушки, которые будут не только развлекать вашего питомца, но и обеспечат его безопасность. Однако не все игрушки в магазинах отвечают этим требованиям.

На что стоит обратить внимание при выборе игрушек для щенка:

Кусабельность и безопасность для зубов

Главный инструмент щенка в игре — его зубы. Очень важно, чтобы игрушка не наносила вреда зубной эмали и дёснам. Например, часто покупаемые канатики могут быть слишком жёсткими для нежных щенячьих зубов. Лучше выбирать мягкие жгуты из кожи или синтетических тканей. Они безопасны для зубов и отлично подходят для активных игр!

Прочность игрушки

Мячики — один из самых любимых видов игрушек у собак. Однако стоит обратить внимание на их качество: дешёвые мячи могут быстро разрушаться, крошиться и даже представлять опасность для здоровья. Чтобы избежать визитов к ветеринарному врачу, выбирайте мячи из специального каучука, который выдержит острые щенячьи зубки.

Летающие тарелки (диски)

Летающие тарелки (диски) лучше приобретать для подросших и взрослых собак, но если очень хочется порадовать щенка, выбирайте мягкие модели.

Игрушка Puller в виде бублика

Игрушка Puller — это отличное развлечение, безопасное и полезное для тренировки щенков. Выбирайте правильный размер, чтобы игра приносила только радость!

Качество игрушек — залог здоровья питомца!

Выбирайте игрушки только от проверенных производителей.

Какие игрушки не рекомендуются:

— Палки с улицы: они могут повредить зубы и десны, а также стать причиной заноз.

— Мячики маленького размера: их легко проглотить, что может привести к проблемам с ЖКТ и травмам.

— Пластиковые бутылки: звук, издаваемый при игре, может привлечь собаку, но есть риск повредить зубы.

— Мягкие игрушки с набивкой и другие бытовые предметы: их легко разгрызть, что может привести к закупорке ЖКТ и травмам.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



