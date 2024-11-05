Почему не стоит покупать животных на птичьем рынке?

2:43 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Птичий рынок — это место, где под открытым небом или в просторных крытых помещениях можно приобрести животных, а также корма и аксессуары для них. Но лучше подумать, стоит ли рассматривать этот вариант для покупки своего будущего питомца.

Фото: freepik.com by diana.grytsku, PDM

На птичьем рынке можно увидеть множество клеток с самыми разнообразными животными: щенками, котятами, птицами, грызунами и даже рептилиями. Однако, к сожалению, условия их содержания оставляют желать лучшего.

Часто животные выставляются в тесных клетках или вольерах, которые редко чистятся, а количество корма и воды, предоставляемое им, минимально, чтобы минимизировать необходимость уборки.

Зимой такие помещения не отапливаются, что делает животных уязвимыми перед болезнями. Летом, напротив, становится слишком жарко и душно, и не все питомцы могут перенести такие условия.

Откуда на птичьем рынке берутся животные?

Чаще всего продавцы на рынке — это перекупщики, скупающие животных оптом по низким ценам, или недобросовестные заводчики, которые бесконтрольно размножают их.

В таких условиях о правильном содержании, уходе и вакцинации животных не заботятся. Для продавцов важно лишь одно — минимизировать расходы и получить максимальную прибыль.

Как выбрать питомца? Ответственные заводчики никогда не понесут своих животных на птичий рынок. Они следят за здоровьем питомцев, делают необходимые прививки и выдают документы: родословную и ветеринарный паспорт с отметками о вакцинации и обработках от паразитов.

Даже частные владельцы, которые ответственно относятся к своим любимцам, не станут приносить неокрепших щенков или котят в такие неблагоприятные условия.

На птичьем рынке вам могут предложить якобы породистых животных без документов, обещая предоставить их позже. Однако в большинстве случаев это обман. Внешне похожие на породистых щенки или котята могут вырасти в обычных дворняг.

Никто на птичьем рынке не заботится о судьбе питомцев — это конвейер, где больных животных просто выбрасывают, так как дешевле приобрести новых.

Что делать, если вы всё же купили животное на птичьем рынке?

Обязательно покажите его ветеринарному врачу! Многие заболевания имеют инкубационный период, когда симптомы болезни еще не видны, но любимец уже заражён. Питомец может выглядеть здоровым, но через несколько дней состояние может резко ухудшиться.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



