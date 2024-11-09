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Как быстро успокоить питомца: практические советы

Три способа, чтобы собака успокоилась без крика и наказаний
1:25
Зоосфера

Как быстро успокоить собаку: три простых способа

Иногда собака может испугаться неожиданного шума, начать тревожиться по неизвестной причине или возбудиться после интенсивной игры или тренировки. В такие моменты, вместо того чтобы кричать и требовать: "Успокойся сейчас же!", лучше использовать действенные способы, которые помогут вашему питомцу расслабиться.

Три способа, чтобы собака успокоилась без крика и наказаний
Фото: freepik.com by wirestock, PDM

Дайте собаке что-то пожевать

Жевание помогает снизить уровень стресса у собак (как и у людей). При активной работе челюстей мозг животного получает сигнал, что обстановка спокойна и безопасна. Чтобы помочь питомцу быстрее успокоиться, дайте ему жевательную игрушку или лакомство.

Разбросайте лакомства на полу

Если вы решили использовать еду, попробуйте бросить горсть лакомств на пол. Это отвлечёт внимание собаки от источника стресса, так как она сосредоточится на поиске и поедании вкусностей. Этот способ помогает перенаправить энергию животного и вернуть его в спокойное состояние.

Сядьте рядом с питомцем

Если под рукой нет еды или игрушек, просто сядьте рядом с собакой и начните медленно и глубоко дышать. Зевота также может сработать — собаки часто перенимают поведение своих хозяев. Ваше спокойное состояние передастся животному, и оно начнёт расслабляться.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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