Мурлыкающие животные: от кошек до лемуров

Животные, которые умеют мурлыкать — это не только кошки

1:35 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Какие животные обладают способностью мурлыкать?

Мурлыканье ассоциируется прежде всего с кошками. Это неотъемлемая черта, которая выражает удовольствие, расслабленность и даже помогает восстановлению организма. Однако не только домашние питомцы могут мурлыкать — этот феномен встречается у разных представителей животного мира.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cat_eyes_2007-1.jpg by Alvesgaspar

Способность мурлыкать у кошачьих

Семейство кошачьих насчитывает около 40 видов и более 90 подвидов. Большинство мелких представителей способны издавать знакомые звуки, которые часто ассоциируются с удовольствием и спокойствием. Тем не менее крупные кошки, такие как львы и тигры, не могут мурлыкать. Это связано с особенностями их подъязычной кости, которая частично состоит из хряща. Из-за этого у них не возникают вибрации, характерные для мурлыканья.

Кто ещё может мурлыкать?

Помимо кошек, мурлыканье наблюдается и у других животных:

Кошачьи лемуры

Циветты

Мангусты

Генеты

Медвежата (могут мурлыкать только в младенчестве; с возрастом теряют эту способность)

Почему мурлыкают животные?

Специалисты считают, что мурлыканье может выполнять несколько функций: от выражения удовольствия до восстановления сил после стресса или болезни. У кошек, например, вибрации способствуют заживлению тканей и улучшению общего самочувствия. Подобные свойства могут быть полезны и другим животным.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных "животных-компаньонов".



