Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как приготовить тёплые лепёшки к супу: просто и быстро
Вылов мидий у берегов Греции сократился на 90%
5 советов по выбору дворников, которые прослужат в любую погоду
В Риме установили временный бассейн для сбора монет у фонтана Треви, что вызвало шквал критики
Как сделать правильный выбор кактуса для вашего дома
Секреты укрытия ягод и цветов лапником, чтобы ваш сад пережил зиму
Как проработать грушевидную мышцу?
Рентгенолог посоветовал россиянам не делать КТ по собственной инициативе
Как приготовить идеальную селедку под шубой для семейного праздника

Мурлыкающие животные: от кошек до лемуров

Животные, которые умеют мурлыкать — это не только кошки
1:35
Зоосфера

Какие животные обладают способностью мурлыкать?

Мурлыканье ассоциируется прежде всего с кошками. Это неотъемлемая черта, которая выражает удовольствие, расслабленность и даже помогает восстановлению организма. Однако не только домашние питомцы могут мурлыкать — этот феномен встречается у разных представителей животного мира.

Животные, которые умеют мурлыкать — это не только кошки
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cat_eyes_2007-1.jpg by Alvesgaspar

Способность мурлыкать у кошачьих

Семейство кошачьих насчитывает около 40 видов и более 90 подвидов. Большинство мелких представителей способны издавать знакомые звуки, которые часто ассоциируются с удовольствием и спокойствием. Тем не менее крупные кошки, такие как львы и тигры, не могут мурлыкать. Это связано с особенностями их подъязычной кости, которая частично состоит из хряща. Из-за этого у них не возникают вибрации, характерные для мурлыканья.

Кто ещё может мурлыкать?

Помимо кошек, мурлыканье наблюдается и у других животных:

  • Кошачьи лемуры
  • Циветты
  • Мангусты
  • Генеты
  • Медвежата (могут мурлыкать только в младенчестве; с возрастом теряют эту способность)

Почему мурлыкают животные?

Специалисты считают, что мурлыканье может выполнять несколько функций: от выражения удовольствия до восстановления сил после стресса или болезни. У кошек, например, вибрации способствуют заживлению тканей и улучшению общего самочувствия. Подобные свойства могут быть полезны и другим животным.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
Обсудить
Сейчас читают
Пять огypeчных шпapгалок! Соседи обзавидуются вашему урожаю
Садоводство, цветоводство
Пять огypeчных шпapгалок! Соседи обзавидуются вашему урожаю Аудио 
Простые шаги ухода за туей для красивой хвои весь сезон
Садоводство, цветоводство
Простые шаги ухода за туей для красивой хвои весь сезон Аудио 
Владелец АЗС развеял 4 самых популярных мифа о бензине
Авто
Владелец АЗС развеял 4 самых популярных мифа о бензине Аудио 
Популярное
Ветеринар объяснил, сколько раз в день следует кормить кота

Считается, что домашних котов необходимо кормить несколько раз в день небольшими порциями, однако некоторые считают, что можно кормить котов и раз в день. Какое оптимальное количество приемов пищи должно быть у здорового животного рассказал руководитель ветеринарной клиники Николай Логинов.

Ветеринар объяснил, сколько раз в день следует кормить кота
Немецкие археологи нашли рыболовные сети возрастом 15 800 лет
Немецкие археологи нашли рыболовные сети возрастом 15 800 лет
Причины, почему коты требуют открыть дверь
Почему крот выбрал именно ваш участок? Разбираемся в причинах визита этого "земляного гостя"
ТОС-1А "Солнцепёк". Ураганная огненная мощь на поле боя Дмитрий Плотников Гайана решила выплатить гражданам природную ренту. Почему в России это невозможно? Любовь Степушова Как работал летний лагерь для трудных детей в царской России на Кавказе Сергей Лебедев
Парафиновая свеча: маленькое, но мощное решение для автомобилистов
Как заставить денежное дерево расти
Новый белковая мука из России, которая изменит привычное питание
Новый белковая мука из России, которая изменит привычное питание
Последние материалы
Как шимпанзе справляются с числовыми задачами при разных зрителях
Как оформить интерьер в стиле кантри? Рассказываем
Как сделать борщ рубиновым: секреты зажарки
Пять самых эффективных упражнений для крепких и стройных ног
Как приготовить печень без молока и соды — необычный кулинарный лайфхак
Топ-10 стран, которые лидируют по запасам и добыче природных ресурсов
Что делать, если лишили прав в другом регионе
Учёные выявили, что функцию памяти выполняют не только клетки головного мозга
Четыре детали, способные испортить любой интерьер
Почему модные породы собак и кошек страдают от болезней
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.