Мурлыкающие животные: от кошек до лемуров

Мурлыканье ассоциируется прежде всего с кошками. Это неотъемлемая черта, которая выражает удовольствие, расслабленность и даже помогает восстановлению организма. Однако не только домашние питомцы могут мурлыкать — этот феномен встречается у разных представителей животного мира.
Семейство кошачьих насчитывает около 40 видов и более 90 подвидов. Большинство мелких представителей способны издавать знакомые звуки, которые часто ассоциируются с удовольствием и спокойствием. Тем не менее крупные кошки, такие как львы и тигры, не могут мурлыкать. Это связано с особенностями их подъязычной кости, которая частично состоит из хряща. Из-за этого у них не возникают вибрации, характерные для мурлыканья.
Помимо кошек, мурлыканье наблюдается и у других животных:
Специалисты считают, что мурлыканье может выполнять несколько функций: от выражения удовольствия до восстановления сил после стресса или болезни. У кошек, например, вибрации способствуют заживлению тканей и улучшению общего самочувствия. Подобные свойства могут быть полезны и другим животным.
Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных "животных-компаньонов".
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