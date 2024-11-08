Почему ваш кот царапает пол вокруг миски с едой

Капризность или инстинкт: почему коты недоедают пищу

1:30 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Почему коты пытаются закопать свою еду?

Иногда коты начинают царапать пол вокруг миски с едой, особенно если их рацион меняется. Специалисты считают, что питомцы демонстрируют поведение, схожее с попыткой закопать пищу. Но почему они это делают? Существует несколько объяснений.

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Повадки диких предков

Хотя домашние коты давно утратили необходимость охотиться, их инстинкты сохраняют поведенческие черты крупных хищников, таких как львы и тигры. В дикой природе эти кошки питаются всей стаей, а остатки добычи, источающие запах, могут привлечь хищников или нежелательных гостей. Чтобы избежать опасности, дикие кошки часто закапывают остатки пищи.

"На потом" — миф?

Есть версия, что коты якобы оставляют еду про запас. Однако учёные опровергают это: большинство кошек не едят падаль или старую пищу. Тем не менее, некоторые виды диких кошек действительно сохраняют остатки. Канадская рысь, например, накрывает объедки мусором и землёй, чтобы вернуться к ним позже, а леопарды прячут свою добычу на деревьях, чтобы уберечь её от конкурентов.

Привередливость как причина

Третья теория объясняет это поведение как проявление капризности котов. Они могут "закапывать" еду, чтобы продемонстрировать хозяину, что она им не по вкусу.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных "животных-компаньонов".



