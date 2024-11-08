Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
3 ошибки, которые сокращают срок службы дверей вашего автомобиля
Простой и эффективный способ бороться с чёрной ножкой у рассады
Домашние тефтели: простой рецепт для тех, кто ценит уютные обеды
Резервы России достигли исторического максимума в 207,7 млрд долларов
Лекарства для похудения, которые могут изменить будущее человечества
Семь лайфхаков, благодаря которым макияж продержится с утра и до позднего вечера
Жена Курбана Омарова раскрыла детали своей жизни до знакомства с бизнесменом
Туристы из КНР массово едут в Россию
Фарш и лук по-новому: удивительный рецепт, который вам захочется повторить

Когда собака виляет хвостом: радость или тревога

Опасный сигнал: что скрывает виляющий хвост собаки
1:34
Зоосфера

Виляние хвостом у собак: всегда ли это дружелюбие?

Хвост собаки — важный инструмент для коммуникации с людьми и другими животными, но его виляние не всегда означает дружелюбие. Кинолог Вадим Голубев разъясняет: чтобы правильно оценить настроение пса, нужно обращать внимание на весь язык тела.

Опасный сигнал: что скрывает виляющий хвост собаки
Фото: commons.wikimedia.org by Zorik07, CC BY-SA 3.0

О чем говорит хвост?

Часто люди ошибочно воспринимают виляние хвоста как приглашение к общению, но это не всегда так. Пес может быть напуган или зол, даже если виляет хвостом. В таких случаях лучше не торопиться с лаской. Стоит обратить внимание на его взгляд и общую позу. Если собака виляет хвостом по кругу, подставляет спину или живот — она просит внимания и ласки. Но если стоит неподвижно, виляя хвостом, это сигнал о напряжении и возможной угрозе.

Какие сигналы важны?

Голубев подчеркивает, что расслабленный пес, виляющий хвостом без поднятой шерсти и попыток показаться больше, выражает радость. Однако если животное напряглось, приняло оборонительную позу и сосредоточенно смотрит на человека, лучше держаться подальше — это может свидетельствовать об агрессивных намерениях.

Собаки используют хвост и для других сигналов: опущенный между лап хвост говорит о страхе или высокой концентрации. Высоко поднятый хвост, напротив, свидетельствует о возбуждении и готовности к возможным действиям.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Обсудить
Сейчас читают
Немецкие археологи нашли рыболовные сети возрастом 15 800 лет
Наука и техника
Немецкие археологи нашли рыболовные сети возрастом 15 800 лет Аудио 
Как понять, что ваш топливный фильтр требует замены
Авто
Как понять, что ваш топливный фильтр требует замены Аудио 
Как укрыть розы на зиму простым способом
Садоводство, цветоводство
Как укрыть розы на зиму простым способом Аудио 
Популярное
Дорога в Атлантиду: глубоководное открытие, удивившее ученых

Удивительная находка на дне Тихого океана — дорога из "кирпичей", ведущая в глубину.

Дорога в Атлантиду: глубоководное открытие, удивившее ученых
Ошибка водителей: почему важно дать двигателю поработать перед остановкой
Ошибка водителей: почему важно дать двигателю поработать перед остановкой
Автоэлектрик рассказал, что делать, если новый аккумулятор постоянно разряжается
Запариваем банный веник правильно: как сохранить аромат и пользу
Гайана решила выплатить гражданам природную ренту. Почему в России это невозможно? Любовь Степушова Самолёт Су-25СМ3. Современный штурмовик для сложных задач на спецоперации Дмитрий Плотников Как работал летний лагерь для трудных детей в царской России на Кавказе Сергей Лебедев
В Италии удивились тому, что "Газпром" находит деньги для инвестиций
Сводка с фронта: бойцы КНДР впервые участвовали в боях, Запад все провалы ВСУ будет вешать на Зеленского
Делаем кожу лица молодой и без морщин при помощи средства, которое есть у каждого в доме
Делаем кожу лица молодой и без морщин при помощи средства, которое есть у каждого в доме
Последние материалы
Певица Жанна Бичевская назвала главного врага на эстраде, указав на Аллу Пугачёву
Оксана Акиньшина пропустила собственную премьеру
4 способа, как с помощью зимних шин уменьшить расход бензина
Западный бизнес мечтает о возвращении на российский рынок, но Москва готовит новые правила игры
Зимний салат с апельсином: необычный рецепт, который вам понравится
Как мелкие детали могут испортить внешний вид кухни
Огурцы по-польски за 5 минут: попробуйте новый вкус
Пошаговое руководство по выращиванию инжира на даче и в квартире
Футболист Денис Глушаков стал отцом
Дицинодонты: предки млекопитающих с первыми бивнями
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.