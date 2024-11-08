Когда собака виляет хвостом: радость или тревога

Опасный сигнал: что скрывает виляющий хвост собаки

1:34 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Виляние хвостом у собак: всегда ли это дружелюбие?

Хвост собаки — важный инструмент для коммуникации с людьми и другими животными, но его виляние не всегда означает дружелюбие. Кинолог Вадим Голубев разъясняет: чтобы правильно оценить настроение пса, нужно обращать внимание на весь язык тела.

Фото: commons.wikimedia.org by Zorik07, CC BY-SA 3.0

О чем говорит хвост?

Часто люди ошибочно воспринимают виляние хвоста как приглашение к общению, но это не всегда так. Пес может быть напуган или зол, даже если виляет хвостом. В таких случаях лучше не торопиться с лаской. Стоит обратить внимание на его взгляд и общую позу. Если собака виляет хвостом по кругу, подставляет спину или живот — она просит внимания и ласки. Но если стоит неподвижно, виляя хвостом, это сигнал о напряжении и возможной угрозе.

Какие сигналы важны?

Голубев подчеркивает, что расслабленный пес, виляющий хвостом без поднятой шерсти и попыток показаться больше, выражает радость. Однако если животное напряглось, приняло оборонительную позу и сосредоточенно смотрит на человека, лучше держаться подальше — это может свидетельствовать об агрессивных намерениях.

Собаки используют хвост и для других сигналов: опущенный между лап хвост говорит о страхе или высокой концентрации. Высоко поднятый хвост, напротив, свидетельствует о возбуждении и готовности к возможным действиям.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных животных-компаньонов.



