Хатико из Нижневартовска. Спаниель неделю ждал хозяина у входа в МФЦ

В Нижневартовске у здания многофункционального центра был замечен новый "Хатико" — спаниель в ошейнике, который целую неделю терпеливо ждал своего хозяина у входа.

Фото: commons.wikimedia.org by Марли2003, CC BY-SA 4.0

Местные жители назвали собаку Бубликом, к людям он не подходил и отказывался от еды из-за стресса. На улице было уже холодно, и горожане беспокоились за состояние спаниеля.

К счастью вскоре нашлись хозяева "Хатико". Ими оказались жители Нижневартовска, которые рассказали, как потеряли свою собаку. Супружеская пара спешила на запись в МФЦ к определённому времени, но дети не вовремя открыли дверь, и Пончик убежал.

После посещения МФЦ они безуспешно искали собаку по всей округе и даже дважды возвращались на место, но так и не смогли её найти. Помогли волонтёры нашедшие хозяев в социальных сетях.

Однако после того, как спаниеля забрали домой, на хозяев посыпались хейт и угрозы. Их обвиняют в халатности и требуют передать собаку более заботливым людям.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



