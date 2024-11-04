Почему коты не дают нам поспать в выходной? 5 основных причин

1:26 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Наверное каждому владельцу кота знакома ситуация, когда в 5:30 утра в воскресенье он запрыгивает в постель и начинает громко мяукать прямо в ухо. Хозяин недовольно уворачиваясь от неприятного звука, мысленно задаётся вопросом: почему именно сейчас?

Фото: commons.wikimedia.org by Testtotest, CC BY-SA 4.0

Вот пять основных причин, по которым наш пушистый друг не даёт нам спать:

1. Инстинкт охотника.

В дикой природе кошачьи охотятся в сумеречные часы. Даже те, кто предпочитает вести домашний образ жизни, становятся наиболее активными на закате и перед рассветом — в то время, когда мы видим свои лучшие сны.

2. Основной инстинкт.

У некастрированных и нестерилизованных животных всплески половых гормонов могут вызывать утренние и ночные "концертные номера".

3. Голод.

Возможно, вы забыли предложить своему питомцу поздний ужин, который также продиктован природой.

4. Обеспокоенность.

Что-то могло вызвать у него испуг — странные звуки, новые запахи или необычные тени. И он пытается спрятаться в вашей кровати.

5. Он выспался!

И хочет развлечься. Кошки спят до 16 часов в сутки, поэтому питомец бодр, полон сил и не понимает, в чём проблема: у вас должно быть так же!

Уточнения

Ко́шка — на протяжении десяти тысяч лет кошки ценятся человеком, в том числе за способность охотиться на грызунов и других домашних вредителей, а также за способность развлекать и снимать стресс.

