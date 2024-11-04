Как добиться красивой шерсти у любимого питомца?

Чтобы шерсть вашего любимца блестела и меньше выпадала, необходимо придерживаться определенного рациона. Для здоровья кожи и шерсти домашние животные должны получать достаточное количество белка.

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Этот важный компонент является строительным материалом для всех тканей организма, включая кожу, волосы и когти.

Особенно важно следить за достаточным уровнем фенилаланина в рационе собак и кошек тёмных окрасов. Эта аминокислота участвует в процессе образования пигмента меланина, который отвечает за яркий и насыщенный цвет чёрной шерсти.

Не стоит забывать о жирных кислотах Омега-3, 6 и 9. Они способствуют естественной мягкости и чистоте кожи, а также придают волосяному покрову блеск и эластичность.

Витамины группы B, такие как B5, B6, B9 и B12, играют ключевую роль в формировании здоровой структуры волоса и укреплении волосяных фолликулов.

Среди микроэлементов особенно выделяются медь и цинк. Они помогают поддерживать цвет шерсти и предотвращают ее выпадение, делая питомца ещё более очаровательным.

Уточнения

Ко́шка — настоящее время в мире насчитывается около 600 млн домашних кошек.

