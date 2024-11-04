Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Все кошки — инопланетяне. Топ-5 пород со специфической внешностью
Помогите, тёплый нос! Причины сухости индикатора собачьего здоровья
Как выбрать правильный сыр: советы для тех, кто следит за холестерином
Зимняя спячка петунии. Как сохранить растение до весны
Почему содержание дикого животного в квартире — плохая идея
Зимние тренды: как быть яркой даже в холод
Как путешествовать дешевле и комфортнее: новые тренды в авиаиндустрии
Создайте идеальный сад: лучшие соседи для ваших плодовых деревьев
Первая помощь при отравлении ядами у собак

Как добиться красивой шерсти у любимого питомца?

Зоосфера

Чтобы шерсть вашего любимца блестела и меньше выпадала, необходимо придерживаться определенного рациона. Для здоровья кожи и шерсти домашние животные должны получать достаточное количество белка.

Как добиться красивой шерсти у любимого питомца?
Фото: openverse.org by PawsShion, CC BY-NC-ND 2.0

Этот важный компонент является строительным материалом для всех тканей организма, включая кожу, волосы и когти.

Особенно важно следить за достаточным уровнем фенилаланина в рационе собак и кошек тёмных окрасов. Эта аминокислота участвует в процессе образования пигмента меланина, который отвечает за яркий и насыщенный цвет чёрной шерсти.

Не стоит забывать о жирных кислотах Омега-3, 6 и 9. Они способствуют естественной мягкости и чистоте кожи, а также придают волосяному покрову блеск и эластичность.

Витамины группы B, такие как B5, B6, B9 и B12, играют ключевую роль в формировании здоровой структуры волоса и укреплении волосяных фолликулов.

Среди микроэлементов особенно выделяются медь и цинк. Они помогают поддерживать цвет шерсти и предотвращают ее выпадение, делая питомца ещё более очаровательным.

Уточнения

Ко́шка — настоящее время в мире насчитывается около 600 млн домашних кошек.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Метеоспутник помог выявить невидимую опасность для Каспийского моря
Наука и техника
Метеоспутник помог выявить невидимую опасность для Каспийского моря Аудио 
Санкционный контрудар Китая по Skydio стал неожиданным для США
ВПК
Санкционный контрудар Китая по Skydio стал неожиданным для США Аудио 
В США рассказали о представляющей угрозу американскому континенту ракете КНДР
Военные новости
В США рассказали о представляющей угрозу американскому континенту ракете КНДР Аудио 
Популярное
Луна покинет Землю: что будет с нашим спутником

Луна постепенно уходит от Земли, но сможет ли наша планета удержать её до момента гибели Солнца?

Луна покинет Землю: что будет с нашим спутником
В каких случаях прогрев двигателя — не просто совет, а необходимость
Температура, при которой прогрев двигателя обязателен
Британский биолог: сознание может существовать и после смерти
4 простых шага для того, чтобы компостная куча "работала" зимой
Санду проиграла выборы в Молдавии и стала президентом. Разве такое возможно? Любовь Степушова Ракета Х-38. Универсальное и смертоносное оружие армии РФ для современной авиации Дмитрий Плотников У американцев могут отнять газовые плиты Игорь Буккер
Сводка с фронта: в Одессе уничтожено всё оружие НАТО, Киев продолжает воевать ради пиара и хайпа
Какие зимние шины не справляются со своими задачами: итоги теста
Метеоспутник помог выявить невидимую опасность для Каспийского моря
Метеоспутник помог выявить невидимую опасность для Каспийского моря
Последние материалы
Первая помощь при отравлении ядами у собак
Чёрные круги под глазами: возможно, вам не хватает этих витаминов
Зимнее хранение машины: что нужно знать, чтобы избежать проблем
Искусственный интеллект на службе у мошенников: новый способ хищения недвижимости во Флориде
Как экономить на всём и оставаться счастливым: 5 лайфхаков
Загадка быстрого разряда: как продлить жизнь батареи смартфона
Что делать, если инспектор ГИБДД не подходит к машине
Санду проиграла выборы в Молдавии и стала президентом. Разве такое возможно?
Как выбрать идеальные луковицы лилий для сада
Цветная капуста со сметаной и сыром: рецепт, который стоит попробовать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.