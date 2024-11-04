Все кошки — инопланетяне. Топ-5 пород со специфической внешностью

1:32 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Есть мнение, что все кошки — инопланетяне, но некоторые из них подтверждают эту теорию вызывая неподдельное удивление своей необычной внешностью. Специалисты выявили топ-5 пород, которые выделяются среди других своей уникальностью.

Фото: Канал t.me/cosmospet by Скриншот канала t.me/cosmospet, PDM

1. Ликой — «кошка-оборотень» или «облезлый кот». Несмотря на свой «волчий» облик, эта порода отличается покладистым характером.

2. Эльф — кошка с изящно загнутыми ушами, выведенная путем скрещивания американского кёрла и сфинкса. Как и сфинкс, она лишена шерсти, а также не имеет бровей и усов.

3. Лаперм — «кошка-барашек», чья шерсть выглядит так, будто она сделала завивку. Эти нежные и ласковые создания станут прекрасными компаньонами для всех, кто их любит.

4. Минскин — порода коротколапых кошек с уникальной шерстью, растущей островками. Это уникальное сочетание четырёх пород: манчкина, сфинкса, бурманской и девон рекса.

5. Булликэт — «кошка-бульдог», произошедшая от манчкина и сфинксов. Эта порода вызывает множество споров из-за генетических мутаций, таких как короткие лапки, множество морщин и полное отсутствие шерсти.

Из-за этих особенностей булликэтам прогнозируют серьёзные проблемы со здоровьем и короткую жизнь.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) животных-компаньонов.



