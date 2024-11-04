Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты объясняют, почему машины стали одноразовыми
Молодость и сияние: избавляемся от морщин вокруг глаз
ОДК-СТАР строит будущее российской авиации: новые мощности для производства двигателей
Как добиться красивой шерсти у любимого питомца?
Помогите, тёплый нос! Причины сухости индикатора собачьего здоровья
Как выбрать правильный сыр: советы для тех, кто следит за холестерином
Зимняя спячка петунии. Как сохранить растение до весны
Почему содержание дикого животного в квартире — плохая идея
Зимние тренды: как быть яркой даже в холод

Все кошки — инопланетяне. Топ-5 пород со специфической внешностью

1:32
Зоосфера

Есть мнение, что все кошки — инопланетяне, но некоторые из них подтверждают эту теорию вызывая неподдельное удивление своей необычной внешностью. Специалисты выявили топ-5 пород, которые выделяются среди других своей уникальностью.

Все кошки — инопланетяне. Топ-5 пород со специфической внешностью
Фото: Канал t.me/cosmospet by Скриншот канала t.me/cosmospet, PDM

1. Ликой — «кошка-оборотень» или «облезлый кот». Несмотря на свой «волчий» облик, эта порода отличается покладистым характером.

2. Эльф — кошка с изящно загнутыми ушами, выведенная путем скрещивания американского кёрла и сфинкса. Как и сфинкс, она лишена шерсти, а также не имеет бровей и усов.

3. Лаперм — «кошка-барашек», чья шерсть выглядит так, будто она сделала завивку. Эти нежные и ласковые создания станут прекрасными компаньонами для всех, кто их любит.

4. Минскин — порода коротколапых кошек с уникальной шерстью, растущей островками. Это уникальное сочетание четырёх пород: манчкина, сфинкса, бурманской и девон рекса.

5. Булликэт — «кошка-бульдог», произошедшая от манчкина и сфинксов. Эта порода вызывает множество споров из-за генетических мутаций, таких как короткие лапки, множество морщин и полное отсутствие шерсти.

Из-за этих особенностей булликэтам прогнозируют серьёзные проблемы со здоровьем и короткую жизнь.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) животных-компаньонов.
 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Метеоспутник помог выявить невидимую опасность для Каспийского моря
Наука и техника
Метеоспутник помог выявить невидимую опасность для Каспийского моря Аудио 
Какие зимние шины не справляются со своими задачами: итоги теста
Авто
Какие зимние шины не справляются со своими задачами: итоги теста Аудио 
Британский биолог: сознание может существовать и после смерти
Наука и техника
Британский биолог: сознание может существовать и после смерти Аудио 
Популярное
Луна покинет Землю: что будет с нашим спутником

Луна постепенно уходит от Земли, но сможет ли наша планета удержать её до момента гибели Солнца?

Луна покинет Землю: что будет с нашим спутником
В каких случаях прогрев двигателя — не просто совет, а необходимость
Температура, при которой прогрев двигателя обязателен
Британский биолог: сознание может существовать и после смерти
4 простых шага для того, чтобы компостная куча "работала" зимой
Санду проиграла выборы в Молдавии и стала президентом. Разве такое возможно? Любовь Степушова Ракета Х-38. Универсальное и смертоносное оружие армии РФ для современной авиации Дмитрий Плотников У американцев могут отнять газовые плиты Игорь Буккер
Сводка с фронта: в Одессе уничтожено всё оружие НАТО, Киев продолжает воевать ради пиара и хайпа
Какие зимние шины не справляются со своими задачами: итоги теста
Старый складной нож в древней могиле озадачил археологов в Швеции
Старый складной нож в древней могиле озадачил археологов в Швеции
Последние материалы
Первая помощь при отравлении ядами у собак
Чёрные круги под глазами: возможно, вам не хватает этих витаминов
Зимнее хранение машины: что нужно знать, чтобы избежать проблем
Искусственный интеллект на службе у мошенников: новый способ хищения недвижимости во Флориде
Как экономить на всём и оставаться счастливым: 5 лайфхаков
Загадка быстрого разряда: как продлить жизнь батареи смартфона
Что делать, если инспектор ГИБДД не подходит к машине
Санду проиграла выборы в Молдавии и стала президентом. Разве такое возможно?
Как выбрать идеальные луковицы лилий для сада
Цветная капуста со сметаной и сыром: рецепт, который стоит попробовать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.