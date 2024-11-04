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Первая помощь при отравлении ядами у собак

4:49
Зоосфера

Лучший способ защитить вашего питомца от отравления на улице — это внимательно следить за ним во время прогулок и быть в курсе правил оказания первой помощи в случае отравления ядами.

Первая помощь при отравлении ядами у собак
Фото: freepik.com by serhii_bobyk, PDM

Отравление изониазидом

Изониазид — это противотуберкулезное средство, которое включено Американским обществом по предотвращению жестокого обращения с животными в список 10 наиболее опасных для домашних животных человеческих лекарств.

Смертельная доза изониазида для собаки составляет 50 миллиграммов на килограмм веса, в то время как одна таблетка содержит 300 миллиграммов активного вещества. Таким образом, даже для маленьких собак декоративных пород достаточно одной таблетки, чтобы получить смертельную дозу.

Изониазид быстро всасывается в тонком кишечнике, и его максимальная концентрация в организме собаки достигается уже через два часа. Первые признаки отравления препаратом появляются через 30-60 минут. У животных наблюдаются сонливость, потеря координации (атаксия), дрожь и слабость в конечностях, повышенное слюноотделение, рвота (часто с кровью), судороги, угнетение дыхательной и сердечной деятельности и кома.

При отсутствии своевременного лечения смерть наступает практически сразу после употребления яда!

Первая помощь при отравлении изониазидом

1. Если ваш питомец подобрал подозрительную приманку на улице, и вы заметили это сразу, необходимо как можно скорее удалить отравленную пищу из организма, вызвав рвоту. Для этого можно напоить собаку раствором соды или поваренной соли, приготовленным из расчета одна столовая ложка на стакан теплой воды, или раствором перекиси водорода в соотношении с водой 1:1. Однако если у животного начались судороги, эту процедуру проводить категорически запрещено.

2. Введение антидота. Антидотом (противоядием) изониазида является витамин В6 (пиридоксин), который можно приобрести в аптеке. Наиболее эффективно внутривенное введение препарата в ветеринарной клинике из расчета 71 мг/кг. После оказания первой помощи немедленно обратитесь в ветеринарную клинику для дальнейшей терапии!

Отравление крысиным ядом

Крысиный яд также часто используется для убийства собак. Производные кумарина, такие как индандион и варфарин, являются антагонистами витамина К, который играет ключевую роль в системе свертываемости крови.

Отравление зоокумаринами проявляется симптомами нарушения свертываемости крови. В первые 1-2 дня после поедания крысиного яда могут наблюдаться неспецифические симптомы: рвота, вялость, угнетение, быстрая утомляемость после нагрузок, снижение или отсутствие аппетита. Более четкие признаки появляются на 2-5 день после отравления:

— кровотечения из всех естественных отверстий;

— гематурия (кровавая моча);

— мелена (кровавый стул);

— одышка;

— побледнение слизистых оболочек;

— рвота с кровью.

На поздней стадии развиваются обширные внутренние кровотечения, которые без лечения могут привести к смерти. Также возможно хроническое течение отравления: наблюдаются анемия, черно-коричневая кайма на деснах, кровотечения из слизистых оболочек, гематомы в области суставов, гематурия.

Могут появляться петехии — точечные кровоизлияния на коже и слизистых. Первая помощь при отравлении крысиным ядом Если вы подозреваете, что ваш питомец съел крысиный яд или мёртвого грызуна, необходимо как можно быстрее обратиться в ветеринарную клинику!

В запасе имеется совсем немного времени — примерно 1-2 часа, прежде чем яд поступит из желудка в кишечник, а затем в кровь. По истечении этого времени шансы на благополучное разрешение проблемы значительно снижаются.

До прибытия в клинику питомцу можно дать адсорбенты (активированный уголь, смекта, энтеросгель, полисорб и т. д.). Важно ограничить подвижность животного, чтобы снизить риск кровопотери.

Если у вас есть упаковка или этикетка от съеденного крысиного яда, возьмите её с собой в ветеринарную клинику. Это позволит врачу точно определить действующее вещество и назначить необходимую терапию.

Антидот при отравлении крысиным ядом — фитоменадион. Животному придётся принимать его после отравления серьёзным курсом.

Уточнения

Яд — вещество, приводящее в определённых дозах, небольших относительно массы тела, к нарушению жизнедеятельности организма: к отравлению, заболеваниям, иным болезненным состояниям и к смертельным исходам.
 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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