Как и чем кормить кошку без зубов: специалисты назвали простые способы

1:14 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Как правильно кормить кошку без зубов

Проконсультируйтесь с ветеринаром о здоровье полости рта вашего питомца. Врач сможет порекомендовать варианты питания для вашей кошки в зависимости от проблемы.

Фото: commons.wikimedia.org by Roo72, CC BY-SA 3.0

Самое главное, чтобы рацион животного был сбалансированным, несмотря на отсутствие зубов. Как правило, консервы подходят для кошек с проблемными зубами. Во время кормления не оставляйте питомца и следите за тем, что кошка способна есть.

Кроме того, крайне важно следить за здоровьем и весом кошки без зубов. Для этого нужно регулярно посещать ветеринарную клинику. Ваша кошка должна получать достаточное количество калорий для поддержания веса. Также можно попробовать самостоятельно приготовить мягкую пищу-пюре.

Например, можно тщательно взбить в кухонном комбайне отварную курицу, рыбу без костей или вареные куриные яйца с добавлением небольшого количества воды. Для начала вы можете кормить свою кошку с рук.

Ветеринар также может назначить специальные полезные пищевые добавки для животного — пробиотики, омега жирные кислоты, витамины и минералы.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».



