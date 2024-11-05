Как понять, что ваша кошка чувствует себя одиноко

Ученые используют разные подходы к определению одиночества, и в основном это связано с чувством изоляции или нехваткой социальных контактов.
Как и люди, кошки могут испытывать одиночество, поэтому больше общения с владельцами или другими животными может значительно улучшить их эмоциональное состояние.
Рассмотрим, почему многие приюты рекомендуют усыновлять котят парами, и в каких случаях вторая кошка может стать отличным дополнением для семьи, где уже есть одна кошка.
Бывают ли кошкам одиноко?
Кошки и котята действительно могут чувствовать себя одинокими. Котятам необходимо иметь хотя бы одного кошачьего друга в раннем возрасте для формирования хороших манер, отмечает специалист по поведению кошек.
Усыновление одиночек слишком рано может негативно отразиться на их поведении, что иногда приводит к так называемому синдрому одинокого котенка. Взрослые кошки тоже могут испытывать одиночество.
"Тревога разлуки часто возникает при изменении распорядка дня, когда владелец уходит на длительное время, котята, усыновленные поодиночке, чаще сталкиваются с проблемами поведения по мере взросления, в отличие от тех, кто рос в компании других кошек.", — объясняет Джеки Ноубл, старший директор по поведению в приюте "Общество защиты животных Сан-Диего".
Признаки одиночества у кошек
Если ваша кошка стала чаще оставаться одна и проявляет необычное поведение, это может быть признаком одиночества. Хотя многие считают кошек одиночками, в домах с несколькими кошками они могут проявлять дружеские отношения, играть и ухаживать друг за другом.
Вот несколько признаков, указывающих на одиночество вашей кошки:
Каждый из этих признаков может сигнализировать о проблемах со здоровьем, поэтому перед усыновлением новой кошки стоит записаться на осмотр к ветеринару.
Кошки в компании
Котята лучше развиваются в окружении других кошек в первые шесть месяцев жизни. Это общение способствует формированию социальных навыков и предотвращает проблемы поведения, такие как чрезмерное царапание или агрессия.
Взрослые кошки имеют разные предпочтения в общении, и это зависит от их индивидуальных особенностей и прошлого опыта.
Ночные привычки кошек
Кошки являются сумеречными существами, активными на рассвете и в сумерках, но они также спят ночью. Если ваша кошка мешает вам спать, попробуйте поиграть с ней перед сном и немного покормить.
Одиночество кошек во время работы хозяев
Несмотря на сохранение независимости, домашние кошки могут испытывать потребность в человеческом обществе.
Они способны устанавливать прочные связи и могут скучать по владельцам, когда те на работе. Однако это не всегда так, особенно если у вашей кошки есть предсказуемый распорядок и много интересных занятий.
Одиночество и другие кошки
Некоторые кошки предпочитают одиночество, но многие домашние кошки чувствуют себя лучше в компании с другими кошками.
Если в доме достаточно места и ресурсов (еда, вода, лотки), они могут быть счастливы вместе. Это наблюдается как в колониях уличных кошек, так и в семьях с несколькими питомцами.
Кошки могут чувствовать себя одинокими без других кошек. Несмотря на то что они могут показаться независимыми, домашние кошки очень общительны и могут испытывать одиночество, если остаются одни слишком долго.
Кошки могут горевать из-за утраты другого питомца.
Одино́чество — Состояние и ощущение индивида, находящегося в условиях реальной или мнимой коммуникативной изоляции , разрыва социальных связей, отсутствия значимого для него общения, может являться причиной психических заболеваний и социальной проблемой.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов", на протяжении десяти тысяч лет кошки ценятся человеком, в том числе за способность охотиться на грызунов и других домашних вредителей, а также за способность развлекать и снимать стресс.
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