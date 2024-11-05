Как понять, что ваша кошка чувствует себя одиноко

3:57 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Ученые используют разные подходы к определению одиночества, и в основном это связано с чувством изоляции или нехваткой социальных контактов.

Фото: flickr.com by Hisashi, CC BY-SA 2.0

Как и люди, кошки могут испытывать одиночество, поэтому больше общения с владельцами или другими животными может значительно улучшить их эмоциональное состояние.

Рассмотрим, почему многие приюты рекомендуют усыновлять котят парами, и в каких случаях вторая кошка может стать отличным дополнением для семьи, где уже есть одна кошка.

Бывают ли кошкам одиноко?

Кошки и котята действительно могут чувствовать себя одинокими. Котятам необходимо иметь хотя бы одного кошачьего друга в раннем возрасте для формирования хороших манер, отмечает специалист по поведению кошек.

Усыновление одиночек слишком рано может негативно отразиться на их поведении, что иногда приводит к так называемому синдрому одинокого котенка. Взрослые кошки тоже могут испытывать одиночество.

"Тревога разлуки часто возникает при изменении распорядка дня, когда владелец уходит на длительное время, котята, усыновленные поодиночке, чаще сталкиваются с проблемами поведения по мере взросления, в отличие от тех, кто рос в компании других кошек.", — объясняет Джеки Ноубл, старший директор по поведению в приюте "Общество защиты животных Сан-Диего".

Признаки одиночества у кошек

Если ваша кошка стала чаще оставаться одна и проявляет необычное поведение, это может быть признаком одиночества. Хотя многие считают кошек одиночками, в домах с несколькими кошками они могут проявлять дружеские отношения, играть и ухаживать друг за другом.

Вот несколько признаков, указывающих на одиночество вашей кошки:

Повышенная вокализация

Проблемы с лотком

Изменения в аппетите

Деструктивное поведение

Чрезмерный уход

Необъяснимая рвота

Беспокойство или возбуждение

Каждый из этих признаков может сигнализировать о проблемах со здоровьем, поэтому перед усыновлением новой кошки стоит записаться на осмотр к ветеринару.

Кошки в компании

Котята лучше развиваются в окружении других кошек в первые шесть месяцев жизни. Это общение способствует формированию социальных навыков и предотвращает проблемы поведения, такие как чрезмерное царапание или агрессия.

Взрослые кошки имеют разные предпочтения в общении, и это зависит от их индивидуальных особенностей и прошлого опыта.

Ночные привычки кошек

Кошки являются сумеречными существами, активными на рассвете и в сумерках, но они также спят ночью. Если ваша кошка мешает вам спать, попробуйте поиграть с ней перед сном и немного покормить.

Одиночество кошек во время работы хозяев

Несмотря на сохранение независимости, домашние кошки могут испытывать потребность в человеческом обществе.

Они способны устанавливать прочные связи и могут скучать по владельцам, когда те на работе. Однако это не всегда так, особенно если у вашей кошки есть предсказуемый распорядок и много интересных занятий.

Одиночество и другие кошки

Некоторые кошки предпочитают одиночество, но многие домашние кошки чувствуют себя лучше в компании с другими кошками.

Если в доме достаточно места и ресурсов (еда, вода, лотки), они могут быть счастливы вместе. Это наблюдается как в колониях уличных кошек, так и в семьях с несколькими питомцами.

Кошки могут чувствовать себя одинокими без других кошек. Несмотря на то что они могут показаться независимыми, домашние кошки очень общительны и могут испытывать одиночество, если остаются одни слишком долго.

Кошки могут горевать из-за утраты другого питомца.

Уточнения

Одино́чество — Состояние и ощущение индивида, находящегося в условиях реальной или мнимой коммуникативной изоляции , разрыва социальных связей, отсутствия значимого для него общения, может являться причиной психических заболеваний и социальной проблемой.





Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов", на протяжении десяти тысяч лет кошки ценятся человеком, в том числе за способность охотиться на грызунов и других домашних вредителей, а также за способность развлекать и снимать стресс.



