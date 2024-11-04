Как ваши собаки выбирают друзей: понимание собачьего общения

3:23 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Давайте будем честными: как бы вы ни любили общение, время от времени каждому нужно уединение. И хотя у вас может быть множество друзей, всегда найдутся те, с кем вы не слишком хотите общаться. Это относится и к собакам: не все из них дружат друг с другом.

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"Существует широкий спектр собак. Некоторые из них реагируют агрессивно на других, даже если те находятся на расстоянии, в то время как другие, наоборот, приветливы и дружелюбны". отмечает Шэрон Кроуэлл-Дэвис, ветеринарный врач и эксперт по поведению животных из Колледжа ветеринарной медицины Университета Джорджии.

Между этими крайностями есть собаки, которые могут предпочитать общение с одними, но не с другими. Понять, как ваша собака делает этот выбор, может быть непросто.

Как собаки выбирают своих друзей

Чтобы разобраться в процессе социализации собак, необходимо понять основы их общения.

Они могут уловить сигналы языка тела и обонятельные метки, указывающие на предпочтения или неприязнь другой собаки. Эти сигналы могут быть распознаны на большом расстоянии. Собаки живут в мире запахов, где каждая деталь важна.

Еще одной причиной, по которой собака может не полюбить другую, является ее прошлый опыт. Например, если на вашу собаку когда-то напала крупная белая собака, она может испытывать агрессию или страх по отношению к таким же собакам в будущем.

Если мы не знаем историю нашей собаки, ее реакции могут показаться непонятными. Это работает как с негативным, так и с положительным опытом: другие собаки, похожие на любимца, могут вызывать у нее положительные или отрицательные эмоции.

Кроме того, поведение вашей собаки может быть связано с вами. Она может защищать вас, не понимая, что другая собака просто проходит мимо. Важно обратить внимание на то, как ваша собака реагирует на других, ведь это может отражать ее личные предпочтения.

Когда стоит обращаться за помощью

Если ваша собака постоянно проявляет неприязнь к другим животным, например, агрессивно реагирует на знакомую собаку или боится ее, стоит обратиться к ветеринарному специалисту по поведению.

Однако, если проблема не так серьезна и проявляется, например, в виде избирательного избегания других собак в парке, эксперт рекомендует использовать методы положительного подкрепления для тренировки.

"Пусть собака выполнит команду "сидеть" за угощение, затем посмотрите на нее и предложите прогулку. Приближаясь к другой собаке, угощайте ее. В результате она начнет ассоциировать присутствие других собак с приятными моментами".- советует Кроуэлл-Дэвис.

Эксперт также подчеркивает, что лучший способ предотвратить развитие неприязни — записать щенка на курс социализации. Часто берите своего щенка с собой в места, где он сможет пообщаться с другими собаками.

"Когда вы встречаете других владельцев с собаками, спросите, дружелюбны ли их питомцы и можно ли им поздороваться", — советует она.

Постепенно ваш щенок научится наслаждаться общением с другими собаками, как это делает человек с людьми.

Уточнения

Дру́жба — личные устойчивые отношения между индивидами на основе симпатии, уважения, общих интересов, духовной близости, взаимной привязанности, понимания и доверия, были предложены различные теории дружбы, в частности теория социального обмена, теория справедливости, диалектика отношений и теория привязанности.





Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов, имеется несколько гипотез происхождения собаки, наиболее вероятными её предками считаются волк и некоторые виды шакалов.



