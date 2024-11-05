5 хитростей, как сделать жизнь с кошкой легче и спокойнее

4:15 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Домашние кошки, несмотря на их тысячелетнюю историю жизни с людьми, по-прежнему остаются прирожденными охотниками с врожденными инстинктами, что может иногда приводить к неожиданным поведенческим проблемам.

Фото: openverse.org by pictalogue, CC BY-NC 2.0

"По сути, у нас дома живут дикие животные", — считает Саманта Белл, специалист по кошачьему поведению из приюта "Лучшие друзья".

Однако большинство проблемных ситуаций можно исправить, если понять причины поведения кошек и предложить им альтернативные способы удовлетворить свои естественные потребности.

Почему кошка кусается?

Кошки часто кусают людей или предметы, чтобы реализовать охотничьи инстинкты. Иногда это происходит из-за страха или избытка энергии. Чтобы направить поведение кошки в нужное русло, важно предложить ей игрушки, такие как палочки или "кикеры", и избегать использования рук и ног во время игры.

Если у кошки уже есть привычка кусать, остановитесь, спокойно перенаправьте ее к игрушке и похвалите за правильное поведение. В некоторых случаях полезно завести вторую кошку, чтобы она могла направить свою энергию на игрового партнера.

Как отучить кошку прыгать на столешницы?

Столешницы и другие высокие поверхности привлекают кошек как безопасные места для наблюдения за окружающим пространством. Этот инстинкт можно перенаправить, обеспечив кошку альтернативными возвышенными местами для отдыха, такими как специальные "деревья" и подоконники.

Чтобы отучить кошку прыгать на стол, Саманта Белл рекомендует метод с табуреткой. Поставьте табуретку возле стола, поощряя кошку лакомством, когда она использует её вместо столешницы. Постепенно снижайте частоту наград, оставляя их для закрепления правильного поведения.

Что делать, если кошка не использует лоток?

Нежелание кошки пользоваться лотком может быть связано с проблемами здоровья или неудобным местоположением лотка. После исключения возможных заболеваний важно организовать доступные и комфортные условия.

Лоток должен быть на каждом этаже, размещен вдали от мисок с едой и громких приборов, а наполнитель — негрубым и без аромата. Регулярная уборка и достаточно глубокий слой наполнителя помогают поддерживать привлекательность лотка для кошки.

Как справиться с территориальной агрессией?

Некоторые кошки могут проявлять агрессию из-за тревоги или конкуренции за территорию. В таких случаях важно предоставить кошке дополнительные ресурсы: лотки, когтеточки и полки, где она будет чувствовать себя в безопасности.

В многокошачьих домах кормите животных на расстоянии и обеспечьте каждому личное пространство. Игра поможет кошке выплеснуть лишнюю энергию и снизить уровень стресса. Создание спокойной атмосферы и использование феромонов также могут снизить уровень агрессии.

Почему кошка будит хозяев ночью?

Кошки наиболее активны в сумерках и на рассвете, что иногда мешает владельцам нормально отдыхать. Если кошка будит вас ночью, постарайтесь изменить ее распорядок дня, активно играя с ней днем и перед сном.

Не реагируйте на попытки кошки привлечь внимание ночью — любое взаимодействие только укрепит такое поведение. Если кошка стала будить вас внезапно, проконсультируйтесь с ветеринаром, чтобы исключить возможные проблемы со здоровьем.

Решение поведенческих проблем у кошек

При появлении нежелательного поведения у кошки в первую очередь обратитесь к ветеринару, чтобы исключить возможные медицинские причины. Используйте игрушки, чтобы направить поведение кошки в нужное русло, и предоставьте ей когтеточки и места для отдыха.

Правильное поведение можно поощрять лакомствами и похвалой, а возвышенные места, такие как кошачьи деревья, помогут кошке чувствовать себя увереннее.

Давайте кошке достаточно внимания и игровой активности ежедневно, а при необходимости проконсультируйтесь с ветеринаром или специалистом по поведению животных.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов". Являясь одиночным охотником на грызунов и других мелких животных, кошка — социальное животное, использующее для общения широкий диапазон звуковых сигналов, а также феромоны и движения тела.

