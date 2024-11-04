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Чем опасны кошачьи царапины: признаки заражения

1:16
Зоосфера

Каковы риски для здоровья от кошачьих царапин

Кошачьи царапины подвергают человека риску заражения бактерией Pasteurella multocida. Эти бактерии находятся на когтях кошек и могут вызывать воспаление. В некоторых случаях это может даже привести к сепсису. 
 
Кроме того, иногда кошки могут распространять через царапины такое заболевание, как стригущий лишай. Поэтому, если вы получили царапину, обработайте рану как можно быстрее. Например, подойдет использование хлоргексидина или перекиси водорода, медицинского спирта или йода.

Чем опасны кошачьи царапины: признаки заражения
Фото: freepik.com is licensed under public domain

В каких случаях следует обратиться к врачу

Если вы испытываете какие-либо симптомы после того, как вас поцарапала кошка, следует обратиться к врачу. Это может быть головная боль, отеки, гнойные образования или повышение температуры тела.

Иногда пациенты также отмечают мышечные боли, снижение аппетита и увеличение лимфатических узлов. Лимфатические узлы расположены в подмышечных впадинах, шее и паховой области.

Кроме того, если вы чувствуете себя плохо, вам следует обратиться к врачу и сдать анализы крови и мочи.

Уточнения

Лихора́дка от коша́чьих цара́пин (фелиноз, болезнь кошачьей царапины, доброкачественный лимфоретикулёз, гранулёма Молляре) — острое инфекционное заболевание.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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