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Как определить, что ваша собака больна: всё, что нужно знать

1:25
Зоосфера

Как определить, что ваша собака больна

Даже малейшие изменения в поведении вашей собаки должны насторожить вас. Как правило, они свидетельствуют о том, что с питомцами что-то не так.

Как определить, что ваша собака больна: всё, что нужно знать
Фото: openverse.org by sweetron1982, CC BY 2.0

Если вы заметили странное поведение у своей собаки, это повод обратиться к ветеринарному врачу для проверки здоровья питомца. Если собака плохо себя чувствует, она часто отказывается от еды или воды. Это чревато потерей веса.

Потеря или набор веса является признаком некоторых изменений в организме животного. Ветеринары также выявляют неприятный запах изо рта, запоры, диарею и тошноту у больных собак.

Если ваша собака больна, она будет испытывать обезвоживание, высокую температуру тела и проблемы с мочеиспусканием. Кроме того, болезнь может проявляться и через поведение животного. Собака может стать слишком агрессивной, малоподвижной и сонливой.

Также иногда наблюдаются нарушения координации, одышка, кашель, чихание, учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание. Животное может скулить и иметь грустное выражение мордочки.

Помимо прочего, у питомца может наблюдаться ухудшение качества шерсти, зуд, язвы на теле, выделения из носа, чрезмерное слезотечение.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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