10 мифов о кошках, которые удивят даже опытных владельцев

3:18 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошки — одни из самых популярных домашних питомцев: умные, ласковые и загадочные существа. Однако популярность кошек сочетается с множеством заблуждений, которые создают им проблемы.

Фото: commons.wikimedia.org by BluesyPete, CC BY-SA 3.0

Вот 10 мифов о кошках и факты, которые помогут понять этих животных лучше:

Кошки любят быть одни. Это неправда: кошки могут испытывать стресс, когда остаются в одиночестве надолго. Проявления стресса включают проблемы с лотком, рвоту, чрезмерное вылизывание шерсти и тревожные реакции на уход или возвращение хозяина. Чтобы кошка была спокойной, старайтесь не оставлять ее одну надолго и предлагайте стимулы в виде игр и взаимодействий. Если кошка испытывает серьезный стресс, стоит обратиться к ветеринару. Проблемы с лотком не решаются. Неверно. Отказ от использования лотка может сигнализировать о стрессе или заболевании, поэтому сначала стоит обратиться к ветеринару. Решить проблему могут феромоны, изменение подстилки и лотка, их количество и расположение в доме. Кошки царапаются, потому что они агрессивны. Это миф. Кошки могут царапаться в ответ на дискомфорт, например, если их неправильно держат, либо из-за скрытых болезней, таких как артрит. Если кошка часто выпускает когти, стоит проконсультироваться с ветеринаром. Кошки представляют опасность для младенцев. Нет, это старинная легенда. Наоборот, кошки и дети могут быть отличными друзьями, если их знакомство контролируется взрослыми. Кошки не нуждаются в играх. Мнение, что кошки могут сами себя развлекать, неверно. Им нужно играть несколько минут в день, чтобы выплеснуть энергию. Некоторых кошек можно приучить гулять на поводке, что обогатит их жизнь. Кошки не уживаются с другими кошками. Кошки могут прекрасно ладить с другими кошками, особенно если они росли вместе. Важно правильно организовать знакомство взрослых питомцев, чтобы избежать конфликтов. Царапание мебели — признак поведенческих проблем. Ошибочно. Царапанье помогает кошке точить когти и успокаиваться. Правильно размещенные когтеточки помогут перенаправить это естественное поведение. Все кошки нервничают у ветеринара, и с этим ничего не поделаешь. Существует множество способов снизить стресс у кошек во время визитов к ветеринару, включая специальные протоколы "бесстрессового визита". Если кошка нервничает, стоит обсудить с врачом варианты снижения тревожности. Кошкам не нужна дрессировка. Это не так: в первые недели жизни кошки важно помочь им адаптироваться и научить взаимодействовать с окружающими. Существуют даже курсы социализации, которые помогут кошке стать общительнее. Кошачье мяуканье не имеет значения. Мяуканье — способ общения. Однако чрезмерное мяуканье может быть признаком проблемы со здоровьем, такой как гипертиреоз или гипертония, поэтому его не следует игнорировать.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных. Одни исследователи рассматривают домашнюю кошку как подвид дикой кошки, другие — как отдельный биологический вид, одомашнивание кошки произошло примерно 9500 лет назад на Ближнем Востоке в районе Плодородного полумесяца, где зародились и развивались древнейшие человеческие цивилизации.

