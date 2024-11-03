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Почему ваша кошка считает вас идеальной игрушкой

1:57
Зоосфера

Когда кошка считает, что вы не только хозяин, но и самая интересная игрушка в доме, — это вполне нормальное поведение. Часто кошки набрасываются на людей ради игры или в поисках внимания. Обычно они прячутся за мебелью, чтобы внезапно выпрыгнуть на вас, зацепившись когтями или слегка дотронувшись лапами.

Почему ваша кошка считает вас идеальной игрушкой
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Если кошка впивается когтями и кусается, владельцы могут счесть это тревожным. Однако важно помнить, что это часть обычного игрового поведения. У кошек плотная шерсть и эластичная кожа, а у людей кожа намного тоньше. Поэтому такие игры, хоть и могут казаться агрессивными, не имеют злого умысла.

Некоторые кошки, возможно, заметили, что когда они набрасываются на вас, это вызывает реакцию, например, вы вскрикиваете или гонитесь за ними. Такое внимание им часто нравится, и они повторяют свои выпады. Для кошки ваша реакция может стать интересным способом взаимодействия.

В редких случаях кошка может наброситься, если находится в возбужденном состоянии из-за других животных или людей. Например, кошка, заметившая соседскую кошку за окном, может разнервничаться и направить свое раздражение на хозяина. Некоторые кошки также становятся нервными при резких или быстрых движениях в доме — когда хозяин передвигается или занимается уборкой, это может спровоцировать ее на атаку.

Если кошка стала чаще нападать или агрессия усилилась, полезно показать питомца ветеринару, чтобы исключить возможные проблемы со здоровьем. Если поведение доставляет неудобства, ветеринар может посоветовать, как перенаправить "игровую" энергию кошки с помощью игрушек и головоломок с едой.

В сложных случаях можно обратиться к специалисту по поведению животных для профессиональной консультации.

Уточнения

Агрессия (лат. aggredi — (буквально) шаг) — поведение животных, выражающееся в действии по направлению или же угрозе нападения (агрессивных демонстрациях) на особей своего (реже чужого) вида, связанное с эмоциями страха, ярости и т. п. 

Игра́  —  у животных определяется видовыми особенностями и в значительной степени зависит от образа жизни, так как в играх проявляются (и совершенствуются) элементы поведенческого репертуара взрослых животных, к примеру, у Котят игра включает затаивание и прыжки — эти движения используются при охоте на мелких грызунов.
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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