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Тайны ночных охотников: Что делает летучих мышей такими выносливыми

2:29
Зоосфера

Летучие мыши — уникальные существа, насчитывающие около 1200 видов, которые существуют не менее 50 миллионов лет. Из-за хрупкости костей летучих мышей ученым сложно составить полное представление об их эволюции.

Тайны ночных охотников: Что делает летучих мышей такими выносливыми
Фото: File:Desmo-Flug-02.tif by Uwe Schmidt, CC BY-SA 4.0

Однако, по предположениям, эти животные произошли от древесных млекопитающих, у которых на конечностях постепенно развивались перепонки. Это позволило им парить, прежде чем их способности эволюционировали в полноценный полет.

Ночная активность летучих мышей, возможно, появилась для того, чтобы избежать дневных хищников или конкуренции с птицами. Однако не все летучие мыши активны ночью: некоторые виды обладают хорошим зрением для дневного света и предпочитают выходить на охоту днем.

Когда летучие мыши охотятся, они демонстрируют высокую маневренность и скорость, стремительно поворачивая и пикируя в погоне за добычей. К примеру, бразильский складчатогуб способен развивать скорость до 160 км/ч.

Хотя он не может удерживать эту скорость долго, молосс легко преодолевает до 80 км за одну ночь. Около 32 видов летучих мышей совершают сезонные миграции между местами летнего размножения и зимовки, преодолевая до 3800 км в обе стороны.

Летучие мыши проводят время отдыха вниз головой. Особенности их анатомии позволяют им висеть так, не теряя сознания и не падая. Некоторые виды, во время отдыха снижают температуру тела до уровня окружающей среды, чтобы экономить энергию.

Этот метод, называемый оцепенением, помогает им сохранять силы, но делает их менее реактивными в случае опасности. Летучие мыши могут жить в одиночестве или собираться в колонии до 1000 особей. Те, кто живет колониями, хорошо адаптированы к коллективной жизни и даже могут узнавать друг друга по голосам.

Эти млекопитающие размножаются очень медленно. У большинства мелких животных высокие показатели плодовитости, но не у летучих мышей. Матери рождают детенышей редко, и каждый новорожденный может весить до четверти веса матери. Она одна заботится о нем, что делает процесс ухода довольно трудоемким.

Уточнения

Брази́льский складчатогу́б (лат. Tadarida brasiliensis) — вид летучих мышей семейства складчатогубов. Является самым быстрым летающим животным, в горизонтальном полёте развивает скорость более 160 км/ч.
 

Млекопита́ющие (лат. Mammalia) — класс позвоночных животных, основной отличительной особенностью которых является вскармливание детёнышей молоком, общее же число видов млекопитающих, включая вымершие, превышает 20 000 видов.
 

Оцепенение — состояние резкого понижения жизненной активности, наступающее у животных при определённых условиях. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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