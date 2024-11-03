Укусы чёрных мошек у собак: симптомы и методы лечения

Укусы черной мухи вызывают покраснение и синяки, чаще всего в нижней части тела животного. Симптомы болезни Лайма у собак могут включать скованность, хромоту и отек суставов.
У животного также может развиться сыпь, похожая на мишень. Ветеринары рекомендуют сделать собаке прививку от болезни Лайма и других инфекционных заболеваний.
Как правило, большинство укусов черных мух заживают в течение нескольких дней и не требуют вмешательства. Тем не менее иногда важно помочь процессу заживления раны.
Вы можете содержать кожу вашего питомца в чистоте и прикладывать холодный компресс, чтобы снять отек и зуд. Кроме того, иногда собаке могут срочно понадобиться антигистаминные препараты.
Если ваша собака вылизывает укусы и препятствует их заживлению, ветеринарный врач может порекомендовать защитный ошейник.
Муха — насекомое отряда двукрылых.
Клоудер — это кошачья семья, состоящая из трёх и более кошек, которые живут вместе, как правило, на улице. Само слово происходит от среднеанглийского "clotter", что означает "жаться друг к другу".