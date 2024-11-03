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Укусы чёрных мошек у собак: симптомы и методы лечения

1:02
Зоосфера

Признаки того, что вашу собаку укусила черная муха

Укусы черной мухи вызывают покраснение и синяки, чаще всего в нижней части тела животного. Симптомы болезни Лайма у собак могут включать скованность, хромоту и отек суставов.

Укусы чёрных мошек у собак: симптомы и методы лечения
Фото: openverse.org by B@rt, CC BY-SA 3.0

У животного также может развиться сыпь, похожая на мишень. Ветеринары рекомендуют сделать собаке прививку от болезни Лайма и других инфекционных заболеваний.

Лечение 

Как правило, большинство укусов черных мух заживают в течение нескольких дней и не требуют вмешательства. Тем не менее иногда важно помочь процессу заживления раны.

Вы можете содержать кожу вашего питомца в чистоте и прикладывать холодный компресс, чтобы снять отек и зуд. Кроме того, иногда собаке могут срочно понадобиться антигистаминные препараты.

Если ваша собака вылизывает укусы и препятствует их заживлению, ветеринарный врач может порекомендовать защитный ошейник.

Уточнения

Муха — насекомое отряда двукрылых.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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