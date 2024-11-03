Можно ли собакам есть яблоки: правила и советы

Яблоки не токсичны для собак и являются хорошим источником клетчатки и витаминов. Фрукт содержится во многих кормах и лакомствах для собак.
Однако, прежде чем кормить питомца новым продуктом, важно знать, как это делать безопасно и правильно.
Ветеринары рекомендуют кормить собаку яблоками небольшими порциями и редко. Для здоровья вашей собаки важно знать, в каком виде яблоки безопасны.
Если у вашей собаки чувствительный желудок или она склонна к аллергии, будьте осторожны. Яблоки нужно нарезать ломтиками и удалить сердцевину. В семенах плодов содержится ядовитое вещество — цианид.
Яблоки полезны для здоровья вашего питомца, потому что они содержат витамин С, который полезен для иммунной системы. Калий и антиоксиданты в плодах поддерживают работу сердца и предотвращают разрушение клеток. Клетчатка способствует улучшению пищеварения и предотвращению развития проблем с кишечником.
Вы можете давать немного очищенного яблока как взрослой собаке, так и щенку. Для щенков и собак мелких пород фрукт нарежьте как можно мельче.
Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков.
Клоудер — это кошачья семья, состоящая из трёх и более кошек, которые живут вместе, как правило, на улице. Само слово происходит от среднеанглийского "clotter", что означает "жаться друг к другу".