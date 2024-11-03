Можно ли собакам есть яблоки: правила и советы

1:21 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Можно ли собакам есть яблоки

Яблоки не токсичны для собак и являются хорошим источником клетчатки и витаминов. Фрукт содержится во многих кормах и лакомствах для собак.

Фото: commons.wikimedia.org by Remigiusz Józefowicz, CC BY-SA 2.5

Однако, прежде чем кормить питомца новым продуктом, важно знать, как это делать безопасно и правильно.

Как правильно кормить собаку яблоками

Ветеринары рекомендуют кормить собаку яблоками небольшими порциями и редко. Для здоровья вашей собаки важно знать, в каком виде яблоки безопасны.

Если у вашей собаки чувствительный желудок или она склонна к аллергии, будьте осторожны. Яблоки нужно нарезать ломтиками и удалить сердцевину. В семенах плодов содержится ядовитое вещество — цианид.

Яблоки полезны для здоровья вашего питомца, потому что они содержат витамин С, который полезен для иммунной системы. Калий и антиоксиданты в плодах поддерживают работу сердца и предотвращают разрушение клеток. Клетчатка способствует улучшению пищеварения и предотвращению развития проблем с кишечником.

Вы можете давать немного очищенного яблока как взрослой собаке, так и щенку. Для щенков и собак мелких пород фрукт нарежьте как можно мельче.

Уточнения

Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков.

