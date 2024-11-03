6 причин, почему кошка будит вас рано утром

Ваша кошка может быть голодной и хочет, чтобы вы ее покормили. Когда питомцы чувствуют голод, они пытаются привлечь ваше внимание.
Кошки — существа привычки. Они любят иметь регулярный график, и если они привыкли к тому, что их кормят или играют в определенное время, они могут разбудить вас, чтобы вы придерживались этого распорядка.
Кошки могут искать внимания. Они могут захотеть поиграть, обняться или просто получить от вас немного любви и ласки.
Кошки известны своими приливами энергии, особенно в ранние утренние часы. Они могут бегать, гоняться за своими игрушками или играть со всем, что им интересно, что может нарушить ваш сон.
Кошек часто привлекает солнечный свет. Если солнце встает рано и светит в окна, ваша кошка может проснуться и разбудить вас.
Кошки — сумеречные животные, а значит, они наиболее активны на рассвете и в сумерках. Их природный инстинкт к исследованию и охоте может привести к тому, что они разбудят вас рано утром.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
Клоудер — это кошачья семья, состоящая из трёх и более кошек, которые живут вместе, как правило, на улице. Само слово происходит от среднеанглийского "clotter", что означает "жаться друг к другу".