6 причин, почему кошка будит вас рано утром

1:14 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Голод

Ваша кошка может быть голодной и хочет, чтобы вы ее покормили. Когда питомцы чувствуют голод, они пытаются привлечь ваше внимание.

Фото: flickr.com by Windell Oskay, CC BY 2.0

Рутина

Кошки — существа привычки. Они любят иметь регулярный график, и если они привыкли к тому, что их кормят или играют в определенное время, они могут разбудить вас, чтобы вы придерживались этого распорядка.

Привлечение внимания

Кошки могут искать внимания. Они могут захотеть поиграть, обняться или просто получить от вас немного любви и ласки.

Всплески энергии

Кошки известны своими приливами энергии, особенно в ранние утренние часы. Они могут бегать, гоняться за своими игрушками или играть со всем, что им интересно, что может нарушить ваш сон.

Солнечный свет

Кошек часто привлекает солнечный свет. Если солнце встает рано и светит в окна, ваша кошка может проснуться и разбудить вас.

Природные инстинкты

Кошки — сумеречные животные, а значит, они наиболее активны на рассвете и в сумерках. Их природный инстинкт к исследованию и охоте может привести к тому, что они разбудят вас рано утром.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».



