В Якутии введен режим ЧС из-за угрозы увода домашних оленей дикими

0:56 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В Оленекском районе Якутии введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера из-за угрозы увода домашних оленей дикими сородичами. Об этом сообщила глава района Лена Иванова в своем Telegram.

Фото: commons.wikimedia.org by Bramans, CC BY-SA 4.0

Она отметила, что подписано распоряжение на основании решения комиссии ЧС и ОПБ района о введении режима "Чрезвычайная ситуация" муниципального характера в связи с уводом домашних оленей стад №5 и №3 МУП "Оленекский", а также угрозой увода домашних оленей стад №1 и №2 МУП "Оленекский" дикими северными оленями Таймырской популяции.

Иванова также сообщила, что для защиты оленеводческих стад МУП "Оленекский" от нашествия диких северных оленей Таймырской популяции сформированы и отправлены наземным путем бригады из числа оленеводов и охотников, находящихся в отпуске.

Уточнения

Оле́невые или оле́ньи, или оле́ни (лат. Cervidae), — семейство парнокопытных млекопитающих, содержащее 51 современный вид. Оленевые распространены в Евразии, Северной и Южной Америке, а также были завезены человеком в Австралию и Новую Зеландию.





Яку́тия — субъект Российской Федерации, республика в её составе. Является крупнейшим по площади регионом страны, а также самой большой административно-территориальной единицей в мире.

