Самый крупный крокодил Кассий умер в Австралии

В Австралии 2 ноября скончался самый крупный из известных в неволе крокодилов по имени Кассий. Его длина составляла 5,48 метра, вес превышал тонну, а предполагаемый возраст — более 110 лет. Об этом сообщает агентство Reuters.
Зоопарк Marineland Melanesia Crocodile Habitat, где находился Кассий, сообщил о том, что состояние крокодила начало ухудшаться с 15 октября.
"Он был очень стар и, как считается, жил слишком долго для дикого крокодила", — сообщили в организации.
Как сообщает Reuters, Кассия перевезли в заповедник в 1987 году. Он был занесён в Книгу рекордов Гиннесса как самый крупный крокодил в мире, живущий в неволе.
Крокоди́лы - отряд вторично-водных животных класса пресмыкающихся из клады эузухий, которая, в свою очередь, вместе с множеством промежуточных клад относится к кладе круротарзы или псевдозухии.
Австра́лия - государство в Южном полушарии, занимающее одноимённый материк, остров Тасмания и несколько других островов Индийского и Тихого океанов; является шестым государством по площади в мире.
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