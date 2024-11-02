Самый крупный крокодил Кассий умер в Австралии

0:50 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В Австралии 2 ноября скончался самый крупный из известных в неволе крокодилов по имени Кассий. Его длина составляла 5,48 метра, вес превышал тонну, а предполагаемый возраст — более 110 лет. Об этом сообщает агентство Reuters.

Фото: flickr.com by Sheba_Also 43,000 photos, CC BY-SA 2.0

Зоопарк Marineland Melanesia Crocodile Habitat, где находился Кассий, сообщил о том, что состояние крокодила начало ухудшаться с 15 октября.

"Он был очень стар и, как считается, жил слишком долго для дикого крокодила", — сообщили в организации.

Как сообщает Reuters, Кассия перевезли в заповедник в 1987 году. Он был занесён в Книгу рекордов Гиннесса как самый крупный крокодил в мире, живущий в неволе.

Уточнения

Крокоди́лы - отряд вторично-водных животных класса пресмыкающихся из клады эузухий, которая, в свою очередь, вместе с множеством промежуточных клад относится к кладе круротарзы или псевдозухии.



Австра́лия - государство в Южном полушарии, занимающее одноимённый материк, остров Тасмания и несколько других островов Индийского и Тихого океанов; является шестым государством по площади в мире.

