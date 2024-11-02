Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Музыкальный критик объяснила, является ли новый хит Леди Гаги плагиатом песни Красной Шапочки
Эффективная маска для волос для их густоты и восстановления: возьмите всего 3 простых ингредиента
Рамзан Кадыров отменил приказ не брать в плен бойцов ВСУ по просьбе украинцев
Как сделать борщ ещё вкуснее: секреты нестандартных добавок для супа
"Абсолютная правда": американский полковник раскрыл факт контактов с внеземным разумом
Лихие: Юрий Быков снял главный сериал о 90-х
Не откладывайте ремонт на потом: инфляция охотится за вашими деньгами
Украина нашла потенциального покровителя для своих граждан в России
Фото работодателя помогло мошенникам обмануть пенсионерку на 27 миллионов рублей

В Ленинградском зоопарке появились бинтуронги

0:46
Зоосфера

В Ленинградском зоопарке появились два новых обитателя — бинтуронги, также известные как кошачьи медведи. Им дали имена Тоша и Карла. Об этом рассказали в социальных сетях зоосада.

В Ленинградском зоопарке появились бинтуронги
Фото: commons.wikimedia.org by Greg Hume is licensed under https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CZ_Binturong.jpg

Животные демонстрируют ласковый нрав и охотно едят с рук сотрудников парка.

Оба бинтуронга родились в 2023 году в Индонезии, в центре по разведению этих животных. Они прибыли в Северную столицу в первой половине октября, однако зоопарк сохранял интригу, лишь намекнув на пополнение коллекции и показав на видео хвост и лапу новых обитателей. Подписчики телеграм-канала парка смогли быстро опознать бинтуронгов благодаря их заметным длинным хвостам.

Уточнения

Бинтуро́нг - млекопитающее семейства виверровых отряда хищных, единственный вид рода бинтуронги. Зачастую туристы их называют "кошачьими медведями" из-за внешнего сходства строения тела с кошачьими и манерой передвижения по земле, как у медведя.

Ленинградский зоологический парк - один из старейших зоопарков России и один из самых северных зоопарков мира. Основан 2 (14) августа 1865.

Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Санкционный контрудар Китая по Skydio стал неожиданным для США
ВПК
Санкционный контрудар Китая по Skydio стал неожиданным для США Аудио 
Military chronicle: ВСУ готовятся сдать посёлки, ВС РФ — забирать Саки и Харьков
Военные новости
Military chronicle: ВСУ готовятся сдать посёлки, ВС РФ — забирать Саки и Харьков Аудио 
Почему привычка прогревать мотор зимой вредит вашему автомобилю
Авто
Почему привычка прогревать мотор зимой вредит вашему автомобилю Аудио 
Популярное
Как зимний прогрев двигателя влияет на ресурс мотора

Зимний прогрев двигателя не продлевает его срок службы, а наоборот, может привести к вымыванию моторного масла и ухудшению работы мотора.

Почему привычка прогревать мотор зимой вредит вашему автомобилю
Прогрев двигателя зимой: сколько времени на самом деле нужно
Прогрев двигателя зимой: сколько времени на самом деле нужно
Признаки скорой поломки мотора, о которых должен знать каждый водитель
Military chronicle: Украина сдаст малые города, а большие разбомбят
Азербайджан не согласовал поставки газа в Европу через ГТС Украины. Это плохая новость для ЕС Любовь Степушова Дрон Пиранья-13. Российский ударный беспилотник нового поколения Дмитрий Плотников CODEX чести НАСА изучить солнечную корону Игорь Буккер
Заливать до краёв или по чуть-чуть: советы по заправке бака
У львов прайд, у собак — стая. А как называется кошачья семья?
ГАИ назвала 3 ситуации, когда водителя оштрафуют за зимнюю резину осенью
ГАИ назвала 3 ситуации, когда водителя оштрафуют за зимнюю резину осенью
Последние материалы
Фото работодателя помогло мошенникам обмануть пенсионерку на 27 миллионов рублей
Как разжечь огонь командного духа: секреты коммуникации в спортивной команде
В Буланаше подростки держат в страхе детей и жителей — идут расследования
Черри на подоконнике: пошаговое руководство
Сиквел боевика Скалолаз выйдет без Сильвестра Сталлоне
Возраст и состояние шин: почему важно выбирать новые покрышки
В Екатеринбурге доценту УГГУ запретили интернет за дискредитацию армии
В России разработали новые требования к работе охранников
Раскрыты секреты подзимнего посева
В Северной столице ужесточат меры для "зайцев" в общественном транспорте
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.