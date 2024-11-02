В Ленинградском зоопарке появились бинтуронги

0:46 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В Ленинградском зоопарке появились два новых обитателя — бинтуронги, также известные как кошачьи медведи. Им дали имена Тоша и Карла. Об этом рассказали в социальных сетях зоосада.

Фото: commons.wikimedia.org by Greg Hume is licensed under https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CZ_Binturong.jpg

Животные демонстрируют ласковый нрав и охотно едят с рук сотрудников парка.

Оба бинтуронга родились в 2023 году в Индонезии, в центре по разведению этих животных. Они прибыли в Северную столицу в первой половине октября, однако зоопарк сохранял интригу, лишь намекнув на пополнение коллекции и показав на видео хвост и лапу новых обитателей. Подписчики телеграм-канала парка смогли быстро опознать бинтуронгов благодаря их заметным длинным хвостам.

Уточнения

Бинтуро́нг - млекопитающее семейства виверровых отряда хищных, единственный вид рода бинтуронги. Зачастую туристы их называют "кошачьими медведями" из-за внешнего сходства строения тела с кошачьими и манерой передвижения по земле, как у медведя.



Ленинградский зоологический парк - один из старейших зоопарков России и один из самых северных зоопарков мира. Основан 2 (14) августа 1865.

