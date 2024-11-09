Почему породистые кошки и собаки чаще болеют

Сегодня всё чаще люди выбирают экзотических домашних животных с необычным цветом шерсти, нестандартной формой ушей, укороченной мордой или миниатюрными размерами. Однако мало кто задумывается, что такие породы склонны к серьёзным заболеваниям.
Большинство пород, которые выглядят столь эффектно, появились благодаря искусственной селекции. Этот процесс ослабляет здоровье животных, делая их более уязвимыми к различным болезням.
В Германии забота о домашних питомцах регулируется на законодательном уровне, и к их содержанию относятся крайне ответственно. Так, чипирование животных обязательно — это помогает быстро найти владельца, если питомец потеряется. А за выброшенных на улицу животных владельцам грозит штраф до 25 тысяч евро.
Сегодня в стране более половины из 13,7 миллиона кошек и 8 миллионов собак относятся к "модным породам", чьи черты созданы селекционерами. Часто изменения анатомии приводят к проблемам с дыханием, трудностям при приёме пищи и серьёзным нарушениям зрения.
Нельзя считать нормой, когда у кошек или собак отсутствует хвост — это противоречит естественным законам природы. То же касается и таких особенностей, как недостаток пальцев на лапах, загнутые уши, осветление шерсти до белого оттенка, пятнистая окраска, аномальная толщина меха или карликовый рост.
В Германии ведётся активная работа по информированию общества, и защитники животных призывают отказываться от покупки пород, чьи особенности причиняют им страдания.
Дома́шние живо́тные — животные, которые были одомашнены человеком разумным и которых он содержит, предоставляя им кров и пищу.
Считается, что домашних котов необходимо кормить несколько раз в день небольшими порциями, однако некоторые считают, что можно кормить котов и раз в день. Какое оптимальное количество приемов пищи должно быть у здорового животного рассказал руководитель ветеринарной клиники Николай Логинов.