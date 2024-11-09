Почему породистые кошки и собаки чаще болеют

Почему модные породы собак и кошек страдают от болезней

1:46 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Сегодня всё чаще люди выбирают экзотических домашних животных с необычным цветом шерсти, нестандартной формой ушей, укороченной мордой или миниатюрными размерами. Однако мало кто задумывается, что такие породы склонны к серьёзным заболеваниям.

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Большинство пород, которые выглядят столь эффектно, появились благодаря искусственной селекции. Этот процесс ослабляет здоровье животных, делая их более уязвимыми к различным болезням.

В Германии забота о домашних питомцах регулируется на законодательном уровне, и к их содержанию относятся крайне ответственно. Так, чипирование животных обязательно — это помогает быстро найти владельца, если питомец потеряется. А за выброшенных на улицу животных владельцам грозит штраф до 25 тысяч евро.

Сегодня в стране более половины из 13,7 миллиона кошек и 8 миллионов собак относятся к "модным породам", чьи черты созданы селекционерами. Часто изменения анатомии приводят к проблемам с дыханием, трудностям при приёме пищи и серьёзным нарушениям зрения.

Нельзя считать нормой, когда у кошек или собак отсутствует хвост — это противоречит естественным законам природы. То же касается и таких особенностей, как недостаток пальцев на лапах, загнутые уши, осветление шерсти до белого оттенка, пятнистая окраска, аномальная толщина меха или карликовый рост.

В Германии ведётся активная работа по информированию общества, и защитники животных призывают отказываться от покупки пород, чьи особенности причиняют им страдания.

Уточнения

Дома́шние живо́тные — животные, которые были одомашнены человеком разумным и которых он содержит, предоставляя им кров и пищу.

